Mucize ot romatizmaya iyi geliyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen kan otu dikkat çekti.

KAN OTU NEDİR?

Mineçiçeğigiller familyasından; gövdesi dört köşeli, sapsız yaprakları tüylerle örtülü, otsu bitki veya ağaçcıktır. Çiçekleri başak durumundadır. Renkleri eflatun veya bazen de alacalıdır. Yurdumuzda yetişen verbana officinalis denilen türü 30-80 cm boyunda, bir veya birçok yıllık otsu bir bitkidir. Otsu kısmı ve kökü glikozit, tanen ve acı bir madde ihtiva eder.

KAN OTUNUN FAYDALARI

- Sinirleri yatıştırır. Yorgunluğu ve uykusuzluğu giderir.

-İştah açar. İdrar söktürür. Terletir.

-Baş, bel ve mafsal ağrılarını dindirir.

-Göğüs ve kulak ağrılarını keser.

-Romatizma, lumbago, siyatik ve nikriste faydalıdır.

-Bronşit, astım, stres, kalp hastalıkları ve mide ağrısına iyi geliyor.

-Kan otunun bunlardan başka olarak vücutta çıkan bazı yaralar, egzama rahatsızlığı ve birtakım deri rahatsızlıkları için de faydalı olduğu bilinmektedir.

KAN OTU NASIL KULLANILIR?

Kan otu, yüksek dozda tüketildiğinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir, fakat doz aşımı hayati tehlike yaratabilir. Bu yüzden, diğer bitkiler gibi, kan otu da mutlaka bir uzmanın kontrolünde kullanılmalıdır. Bu konuda, bitkisel tedavi konusunda uzmanlaşmış kişilerden yardım istenebilir. Kan otu, hamileler, çocuklar ve emziren anneler için uygun bir bitki değildir.