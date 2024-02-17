Mucize otu böyle kullanın romatizma ağrılarınız dinsin

Filiz Kıral
Mucize otu böyle kullanın romatizma ağrılarınız dinsin
Haricen kullanıldığı takdirde romatizma ağrılarını dindiren öküzgözü otu ortaya çıktı.

Sağlığımızı doğanın bize sunduğu gıdalarla korumak, doğal ve sağlıklı beslenmenin bir yaşam tarzı haline gelmesini sağlıyor.

Romatizma ağrılarını dıştan uygulandığında geçiren bir bitki keşfedildi: Öküzgözü otu.

Öküzgözü otu, bileşikgiller familyasına ait, papatyaya benzeyen, çok yıllık bir bitkidir. Çayırlarda ve ormanlarda yetişir. Turuncu-sarı renkli kömeçleri vardır. Çiçekleri tıbbi amaçlarla kullanılır.

Öküzgözü otunun faydaları şunlardır:

Mideyi boşaltır. Sinir sistemini güçlü bir şekilde etkiler. Romatizma ağrılarını geçirir, yaraları iyileştirir. Ancak aşırı dozda alınmamalıdır.

Romatizma nedir?

Romatizma, eklem, bağ dokusu, kemik veya kaslarda ağrı, şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlığına yol açan sağlık problemlerinin genel adıdır. Romatizma, sadece bu dokuları değil, birçok organ ve sistemi de etkileyebilen hastalıkları içerir.

Romatizmanın belirtileri şunlardır:

Eklem ağrısı

Kas ağrısı, şişlik

Ateş

Eklem hareketlerinin azalması

Halsizlik, Kilo kaybı

Kaslarda ve eklemlerde katılık.

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