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TOGG sadece bir otomobil değil gündem değiştirme aracı olmuş

Londra'da kurduğu temaslar ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek amacıyla açılmış bir sosyal medya sayfası, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 00:11
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Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllü Destekçileri adlı hesap paylaştı AKPli isimlerin yeni gündem değiştirme başlığını açıkladı

TOGG sadece bir otomobil değil gündem değiştirme aracı olmuş
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AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman hakkındaki "Yüksek Hızlı Tren (YHT) ihalesinin taşeronu olan şirketten 5 milyon dolarlık taahhütname aldığına" ilişkin iddiaya TOGG üzerinden dikkat çeken bir yanıt verdi.

Konuyla ilgili söz alan ve kendisine ithamlarda bulunulduğunu iddia eden AKP'li Karaman kendisini "Değerli milletvekilleri siz hızlı treni de durduramayacaksınız, TOGG'u da durduramayacaksınız, Marmaray'ı da durduramadınız ve hiçbir şeyi de durduramayacaksınız. Boşuna iftiralarla bir şey olmuş gibi göstermeye çalışmayın. Ben kendime güveniyorum, meclis karar verirse de bunların hepsini de ben ifade edebilirim''  sözleriyle savundu.

AKP'li Karaman'ın yaptığı bu çıkış özellikle sosyal medyada yoğun eleştiriler alırken,  Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri ve Destekçileri adlı Twitter hesabı yapılan bu açıklamayı şu sözlerle ti ye aldı.

"Sıkışınca başvurdukları, "bayrağı indiremeyeceksiniz" ve "ezanı susturamayacaksınız" dan sonra, yeni bir kaçamakları oldu; "TOGG'u durduramayacaksınız" 

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