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İbadete Erdoğan arası. Müftülükler Erdoğan için namazlara muafiyet getirdi

Ankara’daki bazı ilçe müftülükleri, Erdoğan’ın katıldığı Diyanet'in etkinliği için “Her din görevlisinin, en az 4-5 kişiyi de alarak iki saat önceden program salonunda hazır olmasını” istedi. İmamlar akşam ve yatsı namazından muaf tutuldu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:06
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Müftülükler Erdoğan için namazlara muafiyet getirdi. İbadete Erdoğan arası

İbadete Erdoğan arası. Müftülükler Erdoğan için namazlara muafiyet getirdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Diyanet tarafından önceki akşam yapılan program için personelin seferber edildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Ankara’daki bazı ilçe müftülükleri, “her din görevlisinin, çevresinden en az 4-5 kişiyi de alarak iki saat önceden program salonunda hazır olmasını” isterken, “programa katılan imamların akşam ve yatsı namazlarından muaf tutulduğunu, camide namaz kıldıracak bir kişinin görevlendirilmesi gerektiğini” belirtti. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde önceki akşam, “Mevlidi Nebi Haftası Açılış Programı” ve “Uluslararası Hafızlık ve Kuranıkerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni” düzenlendi. Erdoğan, “aile” üzerinden LGBTİ’leri de hedef alarak “Böyle çirkin, garip, gureba akımlar karşısında siz dik durdukça Allah’ın izniyle bu milleti kimse yıkamayacak” diye konuştu.

"CAMİLERİ BOŞALTTIK" ŞİKÂYETİ

Öte yandan söz konusu program için Ankara ve çevre illerdeki Diyanet personelinin seferber edildiği ortaya çıktı. Katılımcıların çoğunu Diyanet personelinin oluşturduğu toplantı için Ankara’daki merkez ilçe müftülüklerinin mesaj gönderdiği ve personelin yanlarında en az dört kişiyle programa katılmasının istediği öğrenildi. İmamların “namazdan muaf tutulacağının” belirtildiği mesajda, “Cami görevlilerimizin akşam ve yatsı namazlarından muaf tutulduğundan, camisinde namaz kıldıracak bir cemaatin görevlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi. Bazı imamların, söz konusu zorunluluktan rahatsız olduğu ve “Camileri boşaltmak zorunda kaldık” dediği öğrenildi. Programın ardından da personele “Yönetim katılımızdan dolayı tebrik etti, memnun kaldılar, teşekkür ederiz” şeklinde dönütte bulunulduğu belirtildi. 

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ebu suud
6.10.2022 11:37
bence akp ye oy veriyorsa hiç kılmasın, ibadetini yapmış sayılsın  
 
Ali Erdem
6.10.2022 11:22
Seçimden sonra arabı da, diyaneti de, camileri de, tüm devlet kurumlarınıda arap sabunu ile temizlemek, iyice ovalamak, derinlemesine temizlik yapmak gerekiyor. Allah yardımcımız olsun.Temiz devlet..  
 
Kim
6.10.2022 11:19
Allah bizi dinden imandan soğutmak için her şeyi yapan hocalardan uzak tutsun  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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