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  • Kabe'de bu manzarayı görenler 'vay be' tepkisi verdi. Elektrikli araçla ibadet dönemi

Kabe'de bu manzarayı görenler 'vay be' tepkisi verdi. Elektrikli araçla ibadet dönemi

Mescid'i Haram bölgesinde Safa-Merve tepeleri arasında elektrikli araçlarıyla sa'y edenleri videoya çeken kadının tepkisi dikkat çekti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 00:13
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Safa-Merve tepeleri arasında elektrikli araçlarla Sa'y yapanları gören kadından ilginç tepki

Kabe'de bu manzarayı görenler 'vay be' tepkisi verdi. Elektrikli araçla ibadet dönemi
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Müslümanların kutsal kabul ettiği Mescid'i Haram bölgesinde kaydedilen görüntülerde, ibadetini yapan insanların Safa - Merve arasındaki tepeleri elektrikli araçlarla gittiği görüldü. Sefa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapmak hac ve umre ibadetinin olmazsa olmazlarından. Yaklaşık üç buçuk kilometre yürüyerek yapılan ve 500 metre olan mesafe 4 gidiş ve 3 dönüş şeklinde 7 kez yapılır.

Bu ibadetin yapıldğı sırada çekilmiş videoda, Kabe’nin de içinde bulunduğu Mescid’i Haram bölgesinde, Safa ve Merve tepeleri arasında yürüyerek yapılması gereken ibadetin, elektrikli araçlarla yapıldığı görülüyor.

Videoda aynı ibadeti yürüyerek yapan Müslümanların ise elektrikli araç kullanan kişiler için “Bunlar kolayını bulmuş, araba tutmuşla böyle Sa’y yapıyorlar, vay be” yorumları yaptığı duyuldu. O görüntüler birçok tartışmayı beraberinde getirdi.

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CNR GNLLN
3.12.2022 00:55
kabeyi lunaparka çevirdiler.  
 
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