Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık-Hisarönü yol ayrımında Alman vatandaşı Gerald Jobst yönetiminde bulunan 48 AGD 145 plakalı motosiklet ile Fuat Ş. idaresindeki 58 BP 985 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Fethiye’de ki hastanelere kaldırıldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Gerald Jobst kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Jobst’un eşi ve otomobil sürücüsü Fuat Ş. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



(Kaynak: İHA)