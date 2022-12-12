12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Muğla'da binanın teras katında korkutan yangın

Muğla'da bir binanın teras katında bulunan bir evde elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. 

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:30
Takip Et

Muğla'da çıkan yangında 1’i ağır, 2 kişi yaralandı

Muğla'da binanın teras katında korkutan yangın
+
Aa
-

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kızılağaç Mahallesi Yalı Caddesi’ndeki bir binanın teras katındaki ikamette elektrikli ısıtıcıdan yangın başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek ikametin büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekipler ve ikamet sakinleri yangına müdahale etti. Yangında ikamet sakinlerinden 1’i ağır 2 kişi, yaralandı. Kerim Y. ve Serkan R. isimli yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Evde soğutma çalışması yapılırken, yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
1
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
3
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
6
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
7
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
﻿34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
﻿34 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
﻿Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
﻿Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı
﻿Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı
﻿Samsun'da 4 IŞİD'ci adli kontrolle serbest bırakıldı
﻿İnsan koronavirüsü çocuklarda Covid-19'dan daha ağır seyrediyor
﻿İnsan koronavirüsü çocuklarda Covid-19'dan daha ağır seyrediyor
﻿İnsan koronavirüsü çocuklarda Covid-19'dan daha ağır seyrediyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.