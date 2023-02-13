13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla'da imalathanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'da imalathanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'da bir imalathanede ısınmak için yakılan ateş iş yerinde yangın çıkardı. Çıkan yangın kontrol altına alındı. 

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:08
Takip Et

Muğla'da iş yeri yangını

Muğla'da imalathanede çıkan yangın kontrol altına alındı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, orman ürünleri üreten bir imalathanede yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yeni Mahalle, Adnan Menderes Bulvarı'nda orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir imalathanede meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde ısınmak için iş yerinde ateş yakıldığı öğrenildi. Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede iş yerine yayıldı. Alevleri kontrol edemeyen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. İş yerinde çalışan bir kişi söndürme çalışmaları sırasında yaralandı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık olduğu belirtilen yaralı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.