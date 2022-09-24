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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'da seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü otomobilde sıkışarak yaralandı. 

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 09:24
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Muğla'da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 48 JP 064 plakalı otomobil ile H.B. yönetimindeki 48 GH 287 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Z.B. ve E.S. otomobilde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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