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İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması. Demirel’in sözünü örnek verdi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat; "Altılı masada neticede öyle bir karar alındı, altılı masa karar verecek. Daha altılı masaya bu konu hiç gelmedi. Yani liderler adaylık mevzusunu görüşmedi" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 18:52
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İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması. Süleyman Demirel’in sözünü örnek verdi

İYİ Parti'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması. Demirel’in sözünü örnek verdi
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Kayseri'deki bir otelde basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat;, iktidarı hedefleyen bir siyasi partinin seçim işleri başkanlığı olarak seçmen listeleri üzerinde kapsamlı inceleme yaptıklarını, sağlıklı bir seçmen listesiyle seçimlere girebilmek için aylardır çalıştıklarını söyledi.

VATANDAŞTAN ÇOK CUMHUR İTTİFAKI MERAK EDİYOR

İYİ Partili Sunat, bir gazetecinin Millet İttifakı'nın adayının merak edildiğini sorması üzerine şunları söyledi:

"Emin olun, vatandaştan daha ziyade bunu merak eden Cumhur İttifakı. Seçime 9 ay var. Öncesinden bir aday ismiyle ortaya çıkmak demek 9 ay boyunca düşünebiliyor musunuz, hiç durmadan seçim gezileri ve karşılıklı kavga demek. Türkiye, 9 ay öncesinden seçim atmosferine direkt girmiş olacak. Buna gerek var mı? Niye bu kadar merak ediyorlar, etmesinler.

SÜLEYMAN DEMİREL’İN SÖZÜNÜ ÖRNEK VERDİ

Altılı masada neticede öyle bir karar alındı, altılı masa karar verecek. Daha altılı masaya bu konu hiç gelmedi. Yani liderler adaylık mevzusunu görüşmedi. O yüzden daha neler olur, 24 saat ne demiş Süleyman Demirel, 'Siyaset için çok uzun bir zaman' demiş. Onun için daha zaman çok. Türkiye'nin geleceği için açıklamak doğru değil. Çünkü kavga, gürültü, kamplaşma, iftira yeter. Sayın Genel Başkanımızın ve diğer genel başkanların ifadesi neydi, 'Seçim ilan edilinceye kadar aday açıklanmayacak' demişti. Müsterih olsun Türk milleti, 13'üncü cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan olacak."

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