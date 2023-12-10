Erdoğan’ı taklit eden fenomenden 'Amin'li Erdoğan videosu

Erdoğan taklidiyle bilinen Muhammed Nur Nahya’nın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili yaptığı ‘Amin’ paylaşımı gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan’ı taklit eden fenomenden 'Amin'li Erdoğan videosu

Son dönemde sosyal medyada 'Amin' diyerek popüler olan genç fenomen Gizem Yıldız'ın taklidini bir çok kullanıcı yapmaya devam ediyor. 'Amin' videolarına son eklenen ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparak tanınan Muhammed Nur Nahya oldu.

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Genç fenomen Nahya, 'Bu akım burada kapanır inşallah amiğnnn' notuyla yaptığı paylaşım yine gündem oldu. Nahya, "Bu Bay Kemal beni yine arabada yalnız bıraktı. Arabası da temizmiş. İnşallah gelirken bana bir sürpriz yapar." dediği anlarda Kemal Kılıçdaroğlu taklidiyle bir arkadaşı gelerek, Erdoğan taklidi yapan Nahya'ya, "13. yılımız kutlu olsun Recep bey. İstanbul Mazbatası'nı getirdim, bu yıl ben yokum ama. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Nahya'nın karşılık olarak 'Amin, amin' dediği anlar viral oldu.

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