Muhammed Yakut eşi ve oğlu serbest bırakıldı

Sosyal medyada siyasetçiler ve iş insanları hakkında iddialar paylaşan ve İspanya tutuklanan ve iadesi istenen Muhammed Yakut'un dün serbest bırakılmasının ardından aynı saatlerde eşi ve oğlu da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Muhammed Yakut eşi ve oğlu serbest bırakıldı

Süperhaber'den Mevlüt Yüksel'in özel haberine göre, Siyasetçiler ve iş insanlarıyla ilgili iddialarda bulunduğu videolar yayınlayan ve İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un serbest bırakıldığı öğrenildi.

Muhammed Yakut'un eşi ve oğlunun da Muhammed Yakut ile aynı saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

YAKUT'UN EŞİ VE OĞLU SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından takibe alınan Muhammed Yakut'un eşinin, buluştuğu kişilerden 100 ila 200 bin dolar arasında elden para aldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan Yakut'un eşi ve oğluna bu para trafiği soruldu. Yakut'un eşi ifadesinde, Ankara'da yaptıkları ticari bir işten dolayı alacakları olduğunu iddia etti.

Yakut'un eşi ve oğluna, HTS kayıtlarına göre ortak sinyal verdikleri zamanlarda Muhammed Yakut'un yayınladığı bu videolar için birlikte hareket edip etmedikleri soruldu.

İfadede hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Muhammed Yakut'un eşi ve oğlu, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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