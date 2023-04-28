Alaattin Çakıcı'dan ‘Muhammed Yakut' açıklaması: Seçim arifesinde neyin peşinde bunlar

Alaattin Çakıcı, YouTube’da yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut ile ilgili açıklama yaparak, "Kim ile ne alışverişi var bilemem Şemseddin Başak videosunda bir şeyler söylemeye çalışıyor bahsettiği aşiret isimlerinden kimseyi tanımam bu seçim arifesinde neyin peşinde bunlar" dedi.

Alaattin Çakıcı'dan ‘Muhammed Yakut' açıklaması: Seçim arifesinde neyin peşinde bunlar

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve ‘af’ ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, YouTube’da yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Çakıcı, sosyal medya üzerinden yayıladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“BU SEÇİM ARİFESİNDE NEYİN PEŞİNDE BUNLAR”

“Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Günlerdir sosyal medyada Muhammet Yakut açıklamalarda bulunuyor. Kendisini tanımam amcaları doktor Abdurrahman Yakut ve Ahmet Yakut eskiden beri dostlarımdır.

Muhammed Yakut'un kim ile ne alışverişi var bilemem Şemseddin Başak videosunda bir şeyler söylemeye çalışıyor bahsettiği aşiret isimlerinden kimseyi tanımam bu seçim arifesinde neyin peşinde bunlar.

“YİĞİT OLAN ADAMIN KARŞISINA DİKİLİR VE HESAP SORAR”

Ömrümde kimseye yalakalık etmedim kimsenin arkasından laf konuşmam ve söylediğim lafı da asla inkâr etmem Bu ülkede de kimseye devletin dışında boyun eğmedim ama benimle kimin ne işi varsa bu ülkede yaşıyor sosyal medyada değil.

İnsan beni istediği yerde bulur kimin kim ile ne problemi varsa televizyonlarda konuşmaya gerek yok yiğit olan adamın karşısına dikilir ve hesap sorar. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”

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