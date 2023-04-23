Seyhan Soylu, Muhammed Yakut’a ‘racon’ kesti: Can Tanrıyar’ın dolduruşuna gelme!

14 farklı suçtan sabıka kaydı ortaya çıkan ve Youtube’da çektiği videolarla bir anda gündeme gelen Muhammed Yakut’un ‘karanlık ilişki ağı’ ortaya çıkmaya başladı. Gazeteci Serdar Akinan, Muhammed Yakut'un kendisiyle ilgili çektiği videoya yanıt verirken, Can Tanrıyar'ın kendisini tehdit ettiğini açıkladı. 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu Akinan’a sahip çıkarak Muhammed Yakut’a ‘racon’ kesti.

Seyhan Soylu, Muhammed Yakut’a ‘racon’ kesti: Can Tanrıyar’ın dolduruşuna gelme!

Bir süredir kaçtığı yurtdışından yayınladığı videolarla bazı siyasiler ve iş insanları hakkında iftiralarda bulunan Muhammed Yakut’a toplumun birçok kesiminden sert tepkiler yükseliyor. Çektiği 7 videoda da belge gösteremeyen ‘hakaret ve tehdit’ dolu söylemlerine devam eden Yakut’a son olarak 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu’dan tepki geldi.

Şimdilerde kendi Youtube kanalında magazin yorumculuğu yapan Seyhan Soylu, instagram üzerinden yaptığı yayında gazeteci Serdar Akinan’a sahip çıkarak Muhammed Yakut’a ‘Can Tanrıyar’ın dolmuşuna’ gelmemesini tavsiye etti.

Soylu, Yakut’un Bülent Ersoy'un eski yapımcısı Fevzi Siverek ile yaptığı telefon görüşmesini yayınlamasına da sert tepki gösterdi.

Soylu: “Ben bu delikanlılık aleminin raconu sizden 50 kere daha iyi biliyorum…”

Soylu instagram hesabından yaptığı yayında şunları söyledi;

“Gazeteci Serdar Akinan büyük bir cesaret göstererek röportaj yaptı. Takdir etmeyi bırakın çok da kıskandım. Serdar gözaltına alınmayı göze alarak Yakut ile röportajı yaptı. Sonuç, ne demiştik? Akinan bu röportaj için kullanıldı. Gerçekler ortaya çıktığın da pişman olacak dedik ve oldu. Röportaj yaptığı için değil, perde arkasında Uçankuş Can Tanrıyar olduğunu görünce şok oldu. Ve korkusuzca bu sefer röportaj yaptığı kişinin belge koyamadığını ve söylediklerinden 2 şey harici 98’nin belgesiz kulaktan dolma olduğunu gördü ve bunu yaptığı röportajlarda dile getirdi.

Aslında bu Muhammed delikanlı olarak alemde bilinen kabadayı tayfasından renkli bir kişilik. Bu şahıs belli ki çok doldurulmuş, belli ki birilerinin çıkar menfaat odaklı hesaplarına kurban edilmiş biri. Yeminle üzüldüm. Üzüldüm çünkü bir delikanlının düşmemesidir gereken bir pozisyona düştü. Muhammet Yakut delil belge sunamadı. Muhammet Yakut’un elinde somut deliller olmadığından dolayı hep şu dosyaya geleceğim, yok şununda dosyası var vs diyerek çektiği 7 video da şimdiye kadar somut tek bir delil ortaya koyamadı.

A pardon koydu. Dün 30 yıllık dostu Fevzi Siverek’in dostça arayarak, “Bak kendini Can Tanrıyar için yakıyorsun, yapma gittiğin yol yol değil, çıkmaz sokak seninki” telefon konuşmasını yayınladı. Böyle bir şey olur mu? Ben bu delikanlılık aleminin raconu sizden 50 kere daha iyi biliyorum yemin ediyorum. Ayıp değil mi Bülent Hanım onun ablası. Senin ablan olduğu gibi. Adam sana dostluk olarak telefon açıyor. Bu işte mantarladın hem onu yayınlamakla hem de adama bu tür iftira atmakla. Bu adam senin için geliyor. Bu Can’ın dolmasına gelme diye geliyor. Şimdiye kadar gösterebildiğin tek şey Fevzi Siverek’in seni araması.

Onun için mi geliyorsun dediğin adamın Can Tanrıyar 7,5 milyon dolarını kopardı hiç bok etmeyen televizyona. Operasyon yaptı adama. Gene adam sustu. Adamın ailesini yazmaya başlayınca yeter dedi. Hem paramızı alacan dedi hem hakaret edecen olmaz bu dedi. Adamın o kadar gücü varken gitti hukuka başvurdu. Hukukta tüm mallarına haciz koydu. Anla artık operasyonun içine çekiliyorsun. Hani sen kendine Delilerin delisisin ya adam Serdar Akinan’da kukuletalı deli adam.

Neye cesarte ettiğini farkında olmadan meslek aşkıyla yaptı. Sen bir de adamı aşağılıyorsun, kimin sözleri ile Can Tanrıyar’ın karısı Tamar’ın sözleriyle. Bir de ayakların altını öpüyorsun. Bu zamana kadar ben acabalarım vardı söylediklerinle ilgili. Belge göstermesen bile acabalarım vardı. Ama şimdi hiçbir acabam kalmadı.

Can Tanrıyar’ın ayağının altını öpen, yemin ediyorum inanamıyorum sana ya. ‘Tamar’ın ayağının altını öperim onları gazeteci kabul ediyoum diyorsun’ Aha ben buraya yazıyorum. Seni ve senin gibileri tanırım ben. Dolmuşa bindin. Sonunda Can Tanrıyar’ın içinden geçeceksin. Ben söyledim. Pazartesi günü gidiyorum Can Tanrıyar’ı şikayet ediyorum.”

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