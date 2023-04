Muhammed Yakut'un Can Tanrıyar ile olan bağlantısı ortaya çıktı. Bir medya figürünün düşen maskesi

medyaradar'da yer alan habere göre, Youtube’da yayınladığı ‘tedit ve küfürlerle bezenmiş dedikodu’ videolarıyla bir anda gündem olan Muhammed Yakut’un ortaya saçılan telefon görüşmeleri (telefon numarası olarak) medyamız için de ciddi bir sınav niteliğinde.

Kayıtlardaki bu numaralara bakınca ‘kimler kimlerle dostluklar kurmuş, hangi menfaat ortakları kurmuşlardı?' diyor insan… Muhammed Yakut ile yaptığı yayınlar sonrası gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan gazeteci Serdar Akinan yayınladığı yeni videoda kendisinin ‘nasıl oyuna geldiğini’ büyük bir içtenlikle dile getiriyor. Akinan yaptığı ibretlik yayında Muhammed Yakut’un arkasında magazinci Can Tanrıyar’ın olduğunu da açıklıyor.

Günlerdir özellikle sosyal medyanın gündemini süsleyen bir suç makinasının deli saçması iftiraları gazeteci Serdar Akinan’ın itirafları ile en azından şimdilik aydınlığa kavuştu. Ve Akinan açıklamalarında öğreniyoruz ki borç batağı içindeki magazinci Can Tanrıyar’ın yeraltı dünyasından bir figürle nasıl bir kumpasın içinde olduğu.

Gelin şimdi gazeteci Serdar Akinan’ın anlatımlarıyla millete ‘ayar’ veren suç makinası Muhammed Yakut’un ipine sarılan bir magazin figürü Can Tanrıyar’ın içine düştüğü ibretlik olaya.

Yıllardır magazin dünyasında mesleki başarısından çok ‘tehdit ve şantaj’ kokan sansasyonel haberleri ile gündeme gelen Can Tanrıyar son olarak Uçankuş TV’de onlarca çalışanını pandemi döneminde işten çıkartmasıyla haberlere konu oldu. Ardından yine yargıya taşınan Uçankuş TV’de iş insanı ortağını dolandırma haberleri ile gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarından eşi Tamar Oner ile birlikte bunları haber yapan yayıncılara hakaretler yağdıran Tanrıyar’ın son vukuatı ise adeta ‘bu kadarı da olmaz’ dedirten türden.

AKİNAN YAKUT - TANRIYAR İLİŞKİSİNİ ANLATIYOR

Serdar Akinan, Muhammed Yakut- Can Tanrıyar ilişkisini şöyle anlatıyor;

“Ben gözaltından çıktıktan sonra gazeteci arkadaşlarımla oturdum konuştum. Ve dikkat ediyorum ortalığa birtakım bilgiler saçılmaya başladı. Bunlardan en ilginci Muhammed Yakut'un ilişkileri. Şimdi hatırlar mısınız benim yayında bir kelime kullandı, bir ifade kullandı. Dedi ki; "Bunu bu arada ben konuşmadım. Ben dedi Can Tanrıyar ile beraber, Can Tanrıyar bir gazeteci bu arada biliyorsunuz. Uçankuş diye bir sitesi var. Ben Can Tanrıyar ile beraber Doğan Şentürk'e yani FOX Haberin Genel Yayın Yönetmenine gittim. Bu videolarda anlattığım her şeyi onlara anlattım Can Tanrıyar ile beraber. Orada ben uyanamadım işi. Eeee ve bunlar yayınlamadı. Bunu yayında söyledi hatırlarsanız. Okey, o anda ben keşke bunun üzerine bir soru sorabilseydim. Diyorum ya soracağım çok şey var aslında, ama ortaya da çıktı…”

CAN TANRIYAR, YAKUT'U FOX HABER'E GÖTÜRMÜŞ

Akinan’ın anlatımlarında görüyoruz ki, Can Tanrıyar suç makinası Muhammed Yakut’u FOX Haber’e götürüyor. Tanrıyar ve Yakut FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve Haber Koordinatörü Murat Keskin’e videolarda anlattıklarını önce burada dile getiriyorlar. Şimdi sıkı durun Serdar Akinan’ın anlatımlarıyla ibretlik cevapları öğrenelim;

“Muhammed Yakut'a Doğan'a gidiyor randevu alıyor. Doğan'dan randevuyu Muhammed Yakut nasıl alabilir? Ne tanır. Doğan (Doğan Şentürk) ona niye randevu versin? Vermez ki. Can Tanrıyar devreye girmiş. Can Tanrıyar abi bir şey var görüşebilir miyiz? Amaçları ne? Aslında bir operasyon çekecekler, M.G’yi sıkıştıracaklar. Bunları anlatacaklar bu anlattığı gibi anlatıyor muhtemelen Doğan'da diyor ki, o da kurt gazetecidir, “ben bu topa girmem" diyor. Murat (Murat Keskin) diyor ki; "Söylediklerinin hiçbirine ben inanmıyorum" diyor. Bu da diyor ki kalktım Murat'a sarıldım ve ordan çıktık diyor. Güldüm ve çıktım diyor…”

TANRIYAR, AKİNAN'I ARAYARAK KÜFRETMİŞ

Gazeteci Serdar Akinan yayınladığı bu son videoda belli ki geçte olsa içine düştüğü kumpasın farkına varmış. Öyle ki, yaptığı bu yayın sonrasında Can Tanrıyar ve eşi Tamar Oner’in kendisini arayarak ‘hakaret ve küfrettiğini” söyleyerek, “Belli ki sadece devlet içindeki belli odaklar ve gayri meşru dünya değil bu dünyayla kirli bağları olanlar da yayınlarımdan rahatsız olmuş. Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Bunlardan Türkiye çok çekti. Ama yeni başlıyor merak etmeyin. Bunlardan da temizleneceğiz biz. Medya bunlardan da temizlenecek.”

TANRIYAR SIK SIK YAKUT İLE KONUŞMUŞ

Çarpık ilişki ağının içinde kendine yer bulmaya çalışan bir medya figürü deşifre oldu. Bu kişinin adı Can Tanrıyar’dı… Muhammed Yakut’un telefon kayıtlarına da yansıdığı kadarıyla Can Tanrıyar sık sık bu suç makinasıyla görüşmeler gerçekleştirmiş.

Sosyal medyada analiz haberleriyle gündeme gelen gazeteci Emre Erciş ise bu çarpık ilişkiler yumağı için şunları söylüyordu;

“FETÖ ve PKK Terör örgütleri yöneticileri ve örgüt üyeleriyle çok sayıda telefon trafiğine sahip. Şimdiden muhalefete bir uyarıda bulunayım. Bu adama sarılın sarılmasına ama KİME SARILDIĞINIZA DİKKAT EDİN...” uyarısında bulunuyordu.

Tanrıyar ve ailesi sosyal medya hesaplarından bu gerçekliği gözler önüne seren bizleri varsın taşlasınlar. Ne demiş atalarımız ‘Güneş balçıkla sıvanmaz diye!’

Medyamızın hal-i pür melali ne yazık ki böyle…Bazı yayın organları bu ‘deli’ saçmalarına prim vermezken kimileri de bir ‘delinin’ ipiyle kuyuya ne yazık ki, inmekten kendilerini alamadı... Gerçekler gün yüzüne tüm yalınlığıyla yavaş yavaş çıkıyor.

Evet, mesleğin onuru ve çarpık düzen içinde ne kadar çürük elma varsa ayıklamak bizim görevimiz…

Hodri meydan diyoruz Tanrıyar ve şürekâsına…