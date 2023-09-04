Muharrem İnce CHP’ye dönüş şartını açıkladı

CHP'de tüzüğün demokratikleşmesi halinde Muharrem İnce, CHP'ye dönebileceğini söyledi.

Muharrem İnce CHP’ye dönüş şartını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, t24 yazarı Cansu Çamlıbel'e açıklamalarda bulundu.

2024 yerel seçimler için muhalefeti uyaran İnce, "Siyaset mühendislikle yürümez. Siyaset sahada olur. Eğer bu tür bir mühendisliği yeniden yaparsanız bu sefer belediyeleri de teslim edersiniz. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, şu mühendislikten bir vazgeçilsin. Bu iş mühendislikle olmaz, akıllı olur, bilimle olur." dedi.

CHP'YE DÖNÜŞ ŞARTI

“Tüzüğün değiştiği ve üyelerin karar süreçlerinde etkili olduğu bir CHP senaryosu sizin için "CHP'ye dönüş senaryosu" olabilir mi?” sorusuna İnce şöyle yanıt verdi:

Ülkenin siyasetini CHP içindeki çekişmelere hapsedersek bir yere varamayız. "Ülkemiz için ne yapmalı?" sorusunun cevabını iyi niyetli herkesle aramaya çalışacağız.

"Ülkede ne olursa benim için en iyisi olur?"un cevabını değil "Ülke için neyin en iyi olduğu?"nun cevabını arayacağız. Bu arayışın sonunda siyasetten çekilmem gerektiğini görürsem çekilirim ya da aklınıza gelen herhangi başka bir fedakârlık için tereddüt etmem.

100138.jpg

“CHP’de bahsettiğiniz türde bir değişim olursa dönebilirsiniz yani…. “ sorusuna ise İnce şöyle devam etti:

NEDEN OLMASIN?

Neden olmasın? O zaman orası Memleket Partisi'ne benzer zaten. Ben niye ayrılayım oradan?

“O tür bir senaryoda Memleket Partisi’ndeki sizinle beraber yola çıkmış arkadaşlarınız da CHP’ye gelir mi?“ sorusuna İnce böyle dedi:

Memleket Partisi ülkenin en demokrat partisidir. Her türlü kararı üyelerine sorar kurullarında kararlarını alır. Türkiye’deki bir gazeteci olduğunuz için sorunuzu yadırgamıyorum çünkü siz de herkes gibi parti genel başkanlarının tek başlarına partileri adına her türlü kararı almalarını doğal karşılıyorsunuz.

CHP’de gerçek bir dönüşüm olursa CHP, Memleket Partisi olmuş olur. Genel Başkanı üyeler seçiyor, cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Partide demokrasi var. Niye gelmesinler? O zaman gerek yok ki yeni bir parti kurmaya.

İlgili Haberler
Muharrem İnce yol haritasını açıkladı. Flaş yerel seçim çıkışı
Muharrem İnce'den Diyanetin 30 Ağustos hutbesine tepki: Atatürk'e rahmet okumayanlar FETÖ'nün çocuğudur
Muharrem İnce Akbelen’e jandarma korumasıyla geldi vatandaşlar tepki gösterince gitti
Muharrem İnce'ye "sahte dekont kumpası" soruşturmasında yeni gelişme
Muharrem İnce'ye "sahte dekont kumpası" soruşturmasında yeni gelişme
Öne Çıkanlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
Bakırköy ruh hastalıkları servisinden rektörlük koltuğuna
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
AKP'li ilahiyatçı Ebubekir Sofuoğlu Avrupa şampiyonu olan kadın milli voleybol takımını skandal sözlerle hedef aldı
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Son Haberler
Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besine İbn-i Sina yüzyıllar önce bakın ne demiş Sağlık
Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besine İbn-i Sina yüzyıllar önce bakın ne demiş
TÜİK’in açıkladığı enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisini şimdiden geride bıraktı Ekonomi
TÜİK’in açıkladığı enflasyon Merkez Bankası’nın beklentisini şimdiden geride bıraktı
İspanya aşırı yağışlarla sarsıldı: 1 ölü Dünya
İspanya aşırı yağışlarla sarsıldı: 1 ölü
4 astronot 184 gün sonra uzaydan döndü Bilim
4 astronot 184 gün sonra uzaydan döndü
Cübbeli Ahmet AKP'ye veryansın etti. Putin bile yasakladı Güncel
Cübbeli Ahmet AKP'ye veryansın etti. Putin bile yasakladı
Meteoroloji’den Trakya için uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor Güncel
Meteoroloji’den Trakya için uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor
Biraya büyük zam. Artık fiyatı 2 ayda bir artacak Ekonomi
Biraya büyük zam. Artık fiyatı 2 ayda bir artacak