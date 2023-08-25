Muharrem İnce'den Diyanetin 30 Ağustos hutbesine tepki: Atatürk'e rahmet okumayanlar FETÖ'nün çocuğudur

Muharrem İnce, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi 30 Ağustos hutbesinde yine Atatürk'e yer vermeyen Diyanet'e "Atatürk'e rahmet okumayanlar FETÖ'nün çocuğudur" sözleri ile sert tepki gösterdi.

Muharrem İnce'den Diyanetin 30 Ağustos hutbesine tepki: Atatürk'e rahmet okumayanlar FETÖ'nün çocuğudur

Bakanlıklardan fazla bütçesi ve harcamaları ile gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırladığı hutbede yine Atatürk’e yer vermeyerek tepki çekti.

"RAHMET OKUMAYI ÇOK GÖRENLER FETÖ’NÜN ÇOCUĞUDUR"

Siyaset dünyasından gösterilen tepkiler arasında en sertlerinden biri ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayanlara "FETÖ" üzerinden yüklenen İnce, sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı:

"30 Ağustos hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ü anmayanlar; 15 Temmuz'da afişini parti binasına asmasın! Milli Mücadeleye vefayı geçtim, kendi elleriyle büyüttükleri FETÖ darbesinden sığındıkları bir insana rahmet okumayı çok görenler FETÖ’nün çocuğudur."

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TEPKİLERE NEDEN OLAN O HUTBE

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu hutbede, “İstiklal ve istikbalimizin teminatı olan Anadolu’yu yurdumuz kılan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi, Allah Teâlâ’nın, aziz milletimizi nusret ve inayetinden mahrum etmediğinin şahididir. En güçlü donanmalarla vatanımızı işgal etmek isteyenleri mağlup ettiğimiz Çanakkale Zaferi buna şahittir. Bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen hayâsızca akınlara “dur” dediğimiz Milli Mücadele ruhu buna şahittir.

Vatan aşkıyla dolu imanlı yüreklerin Anadolu’muzdan düşmanları kovduğu 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi buna şahittir. Bu vesileyle Allah’ın adını yüceltme uğruna canından geçen ve bu cennet vatanı bizlere emanet bırakan aziz şehitlerimizi, ebedi âleme göç eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum” ifadeleri yer aldı.

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