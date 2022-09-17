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YouTube Shorts'tan para kazanma hamlesi

YouTube kullanıcı deneyimini artırmak için uygulama içerisinde güncelleme yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda içerik üreticilerinin para kazanabilmesi için Shorts özelliğinde de bazı değişiklikler yapma konusunda kararlı olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 09:32
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YouTube Shorts'tan para kazanılabilir mi

YouTube Shorts'tan para kazanma hamlesi
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YouTube, son günlerde para kazanmanın yolu olarak görülmeye başlandı. Şirket yönetimi, bu gidişattan memnun olacak ki uygulamaya sürekli olarak güncelleme getiriyor. Diğer taraftan şirket, içerik üreticilerinin memnuniyetini sağlamaya çalışıyor. 

Uygulama son olarak ise TikTok’a benzer bir güncelleme üzerinde çalıştığını duyurdu. YouTube, içerik üreticilerinin Shorts’ta para kazanmasını sağlayacak bir özelliği aktif etmek istediğini açıkladı. 


Shorts, 2023’ten itibaren YouTube İş Ortağı Programı ile birlikte hareket edecek. Bu ortaklıkla birlikte bu bölümde reklamlardan para kazanabilmenin önü açılmış olacak.

YouTube Shorts yaklaşık 18 ay önce piyasaya sürülmüştü. Geçtiğimiz yıl YouTube, Shorts’un “uzun vadeli bir para kazanma projesi” olduğunu duyurdu. Görünen o ki şirket, yavaş yavaş bu adımlarını gerçekleştiriyor. Elde edilen bilgilere göre bu alan günde 30 milyar görüntülenme elde ediyor.

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