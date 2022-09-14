YouTube açılınca 5 reklam birden gözüküyor. Kullanıcılar isyan etti

Geçtiğimiz günlerde "YouTube videodan önce beş reklam gösterecek" iddiaları kullanılmıştı. Bilindiği üzere YouTube, Premium aboneliği olmayıp platformun ücretsiz sürümünü kullanan kullanıcılarına reklam göstermeye devam ediyor. Ancak YouTube'un yeni bir reklam izletme politikası uygulamaya başladığına dair elde edilen kanıtlar kullanıcıların isyan etmesine sebep oldu. Kullanıcılar bu durumu sosyal medyada paylaşmaya başladı.

YOUTUBE ARTIK 2 YERİNE 5 REKLAM GÖSTERMEYE BAŞLADI

Gizmochina'nın haberine göre YouTube, ücretsiz bir video başlamadan önce 2 yerine 5 reklam göstermeyi sessizce test ediyor. Yani YouTube Premium'a abone olmayan YouTube kullanıcıları, artık video başlamadan önce 5 reklam görmek zorunda kalabilecek.

Aynı haberde YouTube, 2 yerine 5 reklam göstermeyi Eylül 2022'den itibaren sessiz sedasız uygulamaya başladığı açıklandı.

KULLANICILAR ŞİKÂYET ETMEYE BAŞLADIĞINDA ORTAYA ÇIKTI

Platformun testi ise, birkaç kullanıcının Twitter ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapıp şikayetlerini aktarmasıyla ortaya çıktı.

Kullanıcılar, bir video izlemeye başlamadan önce 5 tane atlanamayan reklam gördüklerini söyledi.

YOUTUBE'DAN BUMBER REKLAM YANITI

Konuyla ilgili olarak YouTube, Twitter'da bir kullanıcının "5 reklam isyanına" karşılık resmi bir cevap yayınladı. YouTube kullanıcıya verdiği cevapta, yeni 5 reklam gösteriminin şirketin "bumper reklamlar" olarak adlandırdığı bir reklam biçimi türüyle alakalı olabileceğini belirtti.

YouTube reklam modellerinden biri olan bumper reklamlar, genellikle 6 saniye uzunluğunda oluyor ve atlanamıyorlar.

ŞİMDİLİK HER KULLANICI İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Şu anda YouTube'u ücretsiz kullanan çoğu kişi, "video başlamadan önce 5 reklam" durumunu yaşamıyor.