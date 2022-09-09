YouTube videolarına reklamsız içerik. Kullanıcılar uzun zamandır bekliyordu

Dünyada en çok kullanılan platformlardan biri olan YouTube'da türlü içerikler bulunmaktadır. Bugün yayınlanan bir blog gönderisinde yer alan bilgilere göre Youtube, eğitim uygulamaları için reklamları, harici bağlantıları ve önerileri kaldıran bir video oynatıcı üzerinde çalıştığını açıkladı.

İzleyicilerin dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmasını sağlayan güncelleme sayesinde içerikler bölünmeyecek ve eğitim görme işlemini YouTube'dan girmek isteyen kişilerin dikkati dağılmayacak.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre, YouTube'un yaptığı açıklamalarda, "önümüzdeki yıldan itibaren belirli içerik üreticiler, video oynatma listeleriyle ücretli ya da ücretsiz kurslar oluşturma şansına sahip olacak. Bir izleyici kursu satın aldığı takdirde içeriği reklamsız izleyebilir ve arka planda oynatabilir. Kurslar, ilk olarak ABD ve Güney Kore‘ye gelecek" ifadeleri kullanıldı.