Muharrem İnce'den İzmir açıklaması. 'Çantada keklik değil'

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu ile görüşmeleri ve İzmir'den aday gösterileceği iddiaları hakkında konuştu. İzmir'in çantada keklik olmadığını vurgulayan İnce, Özgür Özel'den sonra Meral Akşener ile de görüşeceğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Muharrem İnce'den İzmir açıklaması. 'Çantada keklik değil'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi ve Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduktan sonra 'babaevine dönme' çağrısıyla yeniden kamuoyu gündemine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, söz konusu görüşmeler ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Fatih Altaylı'ya konuşan İnce, Ekrem İmamoğlu ile kendisinin görüşmek istediğini ve "Senin için ne yapabilirim?" diye sorduğunu anlattı:

"İstanbul’u kazanmak önemliydi ama kaybetmemek daha önemli. Senin kaybetmen Cumhuriyetçilerin moralini bozar. Senin o yeri koruman lazım. Ben senin için ne yapabilirim? Ben aday olmadığım Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 103 bin oy aldım, bir o kadar da iptal edildi. Bu demektir ki Memleket Partisi’nin burada en az 250 bin oyu var. Geçen seçimde 14 bin oy farkla kazandığı düşünülürse bu destek bence önemli. İstanbul’u kaybetmemek lazım.”

"AKŞENER İLE DE GÖRÜŞECEĞİM"

Bunun Özgür Özel'e bir saygısızlık olmadığını vurgulayan İnce, Özel ile salı günü buluşacaklarını, ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini açıkladı.

İnce, Akşener'e 'kilit yerlerde inat etmeme' tavsiyesinde bulunacağını ve işbirliği yapmasının iyi olacağını anlatacağını söyledi.

İZMİR ADAYLIĞI TARTIŞMASI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarına da yanıt veren İnce, kendisine böyle bir teklifin gelmediğini ancak İzmir'in bu kez 'çantada keklik' olmadığını ifade etti:

“İzmir adaylık konusu diye bir şey yok. Böyle bir teklif yok ki üzerine konuşalım. Ben İzmir konusunda CHP’yi uyardım. İzmir’i çantada keklik görüyorlar ama bu kez İzmir öyle çantada keklik falan değil. Yanlış bir adayla İzmir’i kaybederler. HEDEP'in İzmir’e Sırrı Süreyya Önder’i aday göstereceği konuşuluyor. HEDEP’in İzmir’de ciddi bir oyu var ve Sırrı Süreyya Önder bu oyu toparlar. İYİ Parti’nin adayı Özlale de bir miktar oy alır. Bir bakarsın İzmir de gidivermiş. İzmir’de kimi göstersem alırım kafasından çıkmaları lazım. Bunu söyledim ben. CHP’nin yeni yönetiminin ayakları henüz yere basmıyor. Bunun için kendileri ile konuşup uyarmaya çalışıyorum.”

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