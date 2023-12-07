Özgür Özel ve Muharrem İnce’den sürpriz zirve. Masada neler var

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ile görüşen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin şimdi de CHP lideri Özgür Özel ile görüşeceği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Özel ve Muharrem İnce’den sürpriz zirve. Masada neler var

CHP’de yaşanan genel başkanlık değişimi sonrası siyaset kulisleri Muharrem İnce ve CHP yakınlaşmasını konuşuyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilen İnce, bu görüşmeyi doğrulamıştı.

CHP İLE İŞ BİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK

Yerel seçimlerde muhalefetin elinde bulunan belediyelerin AKP’nin eline geçmesine gönlünün razı olmayacağını belirten İnce, CHP ile Memleket Partisi arasında olası bir iş birliğine de açık kapı bırakmıştı.

İZMİR’DEN ADAY MI OLACAK?

Öte yandan Muharrem İnce, gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamalarda İzmir’den CHP’nin belediye başkan adayı olacağı iddialarına ilişkinse kulağına böyle bir bilginin geldiğini ancak Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmede böyle bir meselenin konuşulmadığını belirtmişti.

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İNCE, ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK

Gazeteci Altan Sancar da Sözcü TV’de katıldığı bir programda kulislerde konuşulan bilgileri doğrulayan açıklamalarda bulundu.

İzmir ihtimalinin konuşuyor olsa bile İmamoğlu tarafından İnce’ye kesinlikle iletilmediğini belirten Sancar, Almanya’ya gitmesi beklenen Özgür Özel’in dönüşte Muharrem İnce ile görüşeceğini ve bu görüşme ile birlikte CHP ile Memleket Partisi arasındaki iş birliğinin gerçekleşmesinin kuvvetli olduğunu ifade etti.

Sancar’ın sözleri şu şekilde oldu:

“Doğru, İzmir adaylığına dair bir ihtimal konuşuluyor olsa da, bu doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu tarafından hiçbir şekilde Muharrem İnce’ye iletilmemiş. Kuvvetle muhtemeldir ki Cumartesi günü Özgür Özel Almanya’ya gidecek. Almanya dönüşü ise, ki Pazar günü dönmesini bekliyoruz, Muharrem İnce ve Özgür Özel’in, iki genel başkanın genel başkan düzeyinde bir görüşmesi gerçekleşecek ve ondan sonra da bu iş birliğinin kuvvetle muhtemel gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.”

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