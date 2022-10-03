﻿Muhsin Yazıcıoğlu adı İstanbul’da bir ilkokulda yaşatılacak

Yapımı biten okulun açılışı 4 Ekim 2022 Salı günü gerçekleştirilecek.
Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu’nun açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’de katılacak.
Açılış töreni 4 Ekim Salı 2022’de saat 10:00’da Göktürk Mahallesi, Avşa Sokak No: 2 Eyüpsultan/İstanbul adresinde olacak.
32 derslikli olan okul TMSF’nin katkılarıyla yapıldığı öğrenildi.
Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu’nda 32 derslik, konferans salonu, laboratuvar, spor salonu, yemekhane, bilişim odası da yer aldı.
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