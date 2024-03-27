Yargıtay Seçiminde 8'nci turdan da sonuç çıkmadı

Kaynak: AA
Yargıtay Seçiminde 8'nci turdan da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin sekizinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay üyeleri bugün 8'nci kez sandık başına gitti ancak yine sonuç çıkmadı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle yapılan seçimin 9'ncu turunda 434 üye oy kullandı.

Yargıtay'ın Başkanlık seçiminin ilk turu pazartesi günü yapılmıştı. Yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da kurulan sandıkta ilk yedi turunda hiçbir adayın 348 üyenin salt çoğunluğu olan 175 oyu yakalayamadı.

Yargıtay'da bugün sekizinci tur oylama yapıldı.8'nci tur oylamada Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 115 oy alırken, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı.Bu sonuçla seçim, yarın Akarca ve Kerkez'in katılacağı dokuzuncu tur oylamasına kaldı.Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor

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