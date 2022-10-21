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  • Gereğini yapıyor Ahmet yine gereğini yaptı. Saray'a müjdeli haber vermek istedi. Peki ya tutmazsa Ahmet

Gereğini yapıyor Ahmet yine gereğini yaptı. Saray'a müjdeli haber vermek istedi. Peki ya tutmazsa Ahmet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selvi'nin sorusu üzerine "Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözlerinin ardından Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Altılı Masa'yı yazdı. Saadet Partisi'nde dengelerin değişebileceğini ve partinin Altılı Masa'dan kalkabileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:17
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Müjdeli haberi saraya verdi. Gereğini yapıyor Ahmet yine gereğini yaptı

Gereğini yapıyor Ahmet yine gereğini yaptı. Saray'a müjdeli haber vermek istedi. Peki ya tutmazsa Ahmet
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İktidara yakınlığıyla bilinen Erdoğan'ın ‘köşesinde gereğini yapıyor’ dediği Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesine Altılı Masa'yı taşıdı. Ahmet Hakan, "Eğer bu tahminler gerçekleşirse... 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nde büyük kongre sonrası dengelerin değişebileceğini ve partinin Altılı Masa'dan kalkabileceğini köşesinde yazdı.

"SAADET PARTİSİ ‘ALTILI MASA’DAN KALKACAK"

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle: 

"Milli Görüş’ün derin kulislerini iyi bilen bir arkadaşım mesaj atmış. Dediği şu: 'Saadet Partisi’nin 30 Ekim’de büyük kongresi var. Bu kongrede karşı liste çıkacak. Karşı liste çıkaranların kongreyi alma ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleşirse Saadet, ‘Altılı Masa’dan kalkacak.'

Sonra gazeteleri okumaya başladım. Sözcü’nün ardından Yeni Şafak’a baktım. Ersin Çelik, tam da bu konuyu enine boyuna işleyen bir yazı yazmış. Yazıyı baştan sona okudum. Ersin Çelik de aynı noktaya işaret ediyor ve Saadet’in kongresinde bir değişim olabileceğini belirtiyordu.

Eğer bu tahminler gerçekleşirse... 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz." 

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Msc
21.10.2022 12:30
En büyük Ahmet başka büyük yok. Ahmet hürriyet gazetesinin nasıl alındığını ve borcun nasıl ödendiğini yazarsan bilgilenmis olurum  
 
Konyalı Hacı Bey
21.10.2022 12:24
Saadet kalkarsa Millet yüzde 51, Cumhur yüzde 36, diğer yüzde 13 olur.  
 
Reisim Atatürk
21.10.2022 11:48
Demirören'i neden kurtardıklarını şimdi daha iyi anladınız mı ? Ahmet Hakan gibi yalakalar olduğu müddetçe, tüpçü, golf sahalarında, yatlarda, villalarda krallar gibi yaşar. Kimse de ona dokunmaz.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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