Gereğini yapıyor Ahmet yine gereğini yaptı. Saray'a müjdeli haber vermek istedi. Peki ya tutmazsa Ahmet

İktidara yakınlığıyla bilinen Erdoğan'ın ‘köşesinde gereğini yapıyor’ dediği Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesine Altılı Masa'yı taşıdı. Ahmet Hakan, "Eğer bu tahminler gerçekleşirse... 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Saadet Partisi'nde büyük kongre sonrası dengelerin değişebileceğini ve partinin Altılı Masa'dan kalkabileceğini köşesinde yazdı.

"SAADET PARTİSİ ‘ALTILI MASA’DAN KALKACAK"

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Milli Görüş’ün derin kulislerini iyi bilen bir arkadaşım mesaj atmış. Dediği şu: 'Saadet Partisi’nin 30 Ekim’de büyük kongresi var. Bu kongrede karşı liste çıkacak. Karşı liste çıkaranların kongreyi alma ihtimali var. Bu ihtimal gerçekleşirse Saadet, ‘Altılı Masa’dan kalkacak.'

Sonra gazeteleri okumaya başladım. Sözcü’nün ardından Yeni Şafak’a baktım. Ersin Çelik, tam da bu konuyu enine boyuna işleyen bir yazı yazmış. Yazıyı baştan sona okudum. Ersin Çelik de aynı noktaya işaret ediyor ve Saadet’in kongresinde bir değişim olabileceğini belirtiyordu.

Eğer bu tahminler gerçekleşirse... 'Altılı Masa' yerine 'Beşli Masa' demek durumunda kalabiliriz."