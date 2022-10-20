Ahmet Hakan TELE 1'e verilen kapatma cezası için 'AKP'nin oylarını düşürür' dedi. Sizce neden böyle yazdı? Tıkla oy ver

Ahmet Hakan TELE 1’i düşündüğü için mi böyle yaptı yoksa AKP’yi düşündüğü için mi? Ahmet Hakan Tele1'i düşündüğü için böyle yaptı Ahmet Hakan AKP'yi düşündüğü için böyle yaptı ANKETİ OYLA Sonuçları Göster

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesine TELE 1’e uygulanacak olan ekran karartma cezasını taşıdı.



TELE 1’in fişini çekmenin AKP’nin oylarını düşüreceğini belirten Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



“TELE 1’e cezalar yağdırılmış. Şubata kadar bir ceza daha alırsa fişi çekilmiş olacakmış.



TELE 1’in fişini çekmek...



AK Parti’nin oylarını birkaç puan düşürür.



TELE 1 gibi televizyonlar, yaptıkları ayarsız yayınlarla...



AK Parti’ye oy kaybettirmiyorlar. Tam tersine AK Parti’nin oylarını olumlu yönde etkiliyorlar.



İktidar olaya hiç bu açıdan bakıyor mu acaba?”



NE OLMUŞTU

RTÜK, TELE 1 kanalına dün 3 gün ekran karartma cezası verdi.



Twitter hesabından paylaşımda bulunan İlhan Taşcı, Tele1’e 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verildiğini ifade ederek “Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir.” dedi.

