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  • Ahmet Hakan TELE 1'e verilen kapatma cezası için 'AKP'nin oylarını düşürür' dedi. Sizce neden böyle yazdı? Tıkla oy ver

Ahmet Hakan TELE 1'e verilen kapatma cezası için 'AKP'nin oylarını düşürür' dedi. Sizce neden böyle yazdı? Tıkla oy ver

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, TELE 1’in ekranının karartılmasının AKP’nin oylarını düşüreceğini ifade etti.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 09:39
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Tıkla oy ver. Ahmet Hakan TELE 1 için verilen kapatma cezasına 'AKP'nin oylarını düşürür' dedi. Sizce neden böyle yazdı?

Ahmet Hakan TELE 1'e verilen kapatma cezası için 'AKP'nin oylarını düşürür' dedi. Sizce neden böyle yazdı? Tıkla oy ver
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Ahmet Hakan TELE 1’i düşündüğü için mi böyle yaptı yoksa AKP’yi düşündüğü için mi?
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesine TELE 1’e uygulanacak olan ekran karartma cezasını taşıdı.

TELE 1’in fişini çekmenin AKP’nin oylarını düşüreceğini belirten Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“TELE 1’e cezalar yağdırılmış. Şubata kadar bir ceza daha alırsa fişi çekilmiş olacakmış.

TELE 1’in fişini çekmek...

AK Parti’nin oylarını birkaç puan düşürür.

TELE 1 gibi televizyonlar, yaptıkları ayarsız yayınlarla...

AK Parti’ye oy kaybettirmiyorlar. Tam tersine AK Parti’nin oylarını olumlu yönde etkiliyorlar.

İktidar olaya hiç bu açıdan bakıyor mu acaba?”

NE OLMUŞTU
RTÜK, TELE 1 kanalına dün 3 gün ekran karartma cezası verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İlhan Taşcı, Tele1’e 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verildiğini ifade ederek “Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir.” dedi.
 

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Osman
20.10.2022 10:02
Allah hepiniz için gereğini yapacaktir.Dinini kullanan ve onlara destek verenlere hak ettiklerini muhakkak verecektir.  
 
Yıldırım Demircioğlu
20.10.2022 09:51
Ben onun düşündüğünü sanmıyorum. Sahibi önene ne koyarsa, onu yiyor.  
 
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