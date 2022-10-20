Ahmet Hakan TELE 1'e verilen kapatma cezası için 'AKP'nin oylarını düşürür' dedi. Sizce neden böyle yazdı? Tıkla oy ver

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesine TELE 1’e uygulanacak olan ekran karartma cezasını taşıdı.
TELE 1’in fişini çekmenin AKP’nin oylarını düşüreceğini belirten Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
“TELE 1’e cezalar yağdırılmış. Şubata kadar bir ceza daha alırsa fişi çekilmiş olacakmış.
TELE 1’in fişini çekmek...
AK Parti’nin oylarını birkaç puan düşürür.
TELE 1 gibi televizyonlar, yaptıkları ayarsız yayınlarla...
AK Parti’ye oy kaybettirmiyorlar. Tam tersine AK Parti’nin oylarını olumlu yönde etkiliyorlar.
İktidar olaya hiç bu açıdan bakıyor mu acaba?”
NE OLMUŞTU
RTÜK, TELE 1 kanalına dün 3 gün ekran karartma cezası verdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İlhan Taşcı, Tele1’e 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verildiğini ifade ederek “Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir.” dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.