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  • ''Gereğini yapıyor Ahmet'' iş başında. AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye göğsünü siper etti

''Gereğini yapıyor Ahmet'' iş başında. AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye göğsünü siper etti

Ahmet Hakan AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'ye gösterilen tepkileri anlamadığını belirtti. Çelebi'ye gösterilen tepkiler için, "Gelmiş geçmiş en büyük linç kampanyası" ifadelerini kullandı. Bu açıklama da akıllara dün sosyal medyada paylaşım yapan Gazeteci Zafer Arapkirli'yi anımsattı. Hakan, CHP'ye geçen vekile sorduğu soruları Çelebi'ye soramadı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:56
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Ahmet Hakan AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye destek çıktı: Gösterilen tepkiler gelmiş geçmiş en büyük linç kampanyası

''Gereğini yapıyor Ahmet'' iş başında. AKP'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'ye göğsünü siper etti
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Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, TBMM’ye CHP’den seçilerek giren, daha sonra Memleket Partisi’ne geçen ve istifasının ardından bağımsız milletvekili olarak kalacağını söylemesine rağmen AKP'ye katıldığını açıklayan Mehmet Ali Çelebi'ye gösterilen tepkileri anlamadığını ifade etti.

Hakan, bugünkü köşe yazısında, "Mehmet Ali Çelebi, AK Parti’ye geçme kararı aldı. Aman Allah’ım! Yok böyle kin ve nefret. Yok böyle küfür ve hakaret. Eline taşı alan fırlattı Mehmet Ali Çelebi’ye." ifadelerini kullandı.

"Sanki bir milletvekili, ilk kez parti değiştiriyor gibi. Sanki Türkiye, böyle bir olguyla ilk kez tanışıyor gibi." diyen Hakan, "Eğer tüm mesele... CHP’de başlayan siyasetin onun tam zıddı olan AK Parti’yle devam etmesi ise ve bu bağışlanamaz bir ilkesizlik ise... Böylesi değişimlerin sayısız örneğini görmedik mi yakın geçmişte?" yorumunu yaptı.
"Sade, basit, kıvamında bir linç kampanyasıyla yetinilseydi. Sesimi çıkarmazdım." diyen Ahmet Hakan şöyle devam etti:

Çelebi’ye... "Kardeşim, sen benim oylarımla milletvekili seçildin. Şimdi gittin benim oy verdiğim partinin tam zıddı partiye geçtin. Oylarımı helal etmiyorum" diyenler de oldu. Bak işte bunda sorun yok. Bunu sonuna kadar anlayışla karşılıyorum.
Ancak kin dolu küfürler... Nefret dolu hakaretler... Recim galeyanına kapılmış gibi taş fırlatmalar... Benim bu vurun kahpeye dansını anlayabilmem mümkün değil maalesef."
Yine Ahmet Hakan, 11 Mart 2021 tarihli yazısında Saadet Partisi’nden istifa edip CHP’ye katılan Cihangir İslam’ın geçmişteki açıklamalarını köşesine taşımış ve “Aynı fikirde mi?” diye sormuştu. Gazeteci Zafer Arapkirli, Ahmet Hakan'a, Memleket Partisi'nden ayrılan bağımsız İzmir milletvekili, eski CHP'li ve Ergenekon'da yargılanan Mehmet Ali Çelebi'ye de yöneltip yöneltemeyeceğini sordu.

Arapkirli dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HAYDİ BAKALIM AAMET...

Mart 2021'de, "Fırıldaklık" imasında bulunduğun Cihangir İslam'a sorabildiğin bu tip (haklı) soruları, M.Ali Çelebi'ye soracak mısın?  Bekleriz... Vaktimiz çok. Otur bakalım klavyenin başına, başla yazmaya. Kıvırmadan ama..."

Zafer Arapkirli'nin Ahmet Hakan'ın yazısından alıntıladığı bölüm şu şekildedir:

"Ancak... Fakat... Lakin...

Değişim konusunda asla taviz vermediğim ve vermeyeceğim bir şartım var:

Değişimin ve dönüşümün gerekçeleri ortaya konacak!

“Ben eskiden şu nedenle böyle düşünüyordum ama artık şu nedenle şöyle düşünüyorum” şeklinde samimi bir hesaplaşma içine girilecek.

Bunu yapmadan gerçekleşen her değişim ve dönüşüm, kusura bakılmasın ama fırıldaklıktır.

İşte tam da bu nedenle...

CHP’ye transfer olan Cihangir İslam’ın, şimdi şu sorulara cevap vermesinin tam sırası:

Anıtkabir konusunda bugün de aynı fikirde mi?

Bugün de CHP’nin yegâne eserinin Anıtkabir olduğunu mu düşünüyor?

Düşünüyorsa neden?

Düşünmüyorsa neden?

“Marmaray” ile “Anıtkabir” arasında bağlantı kurmak, nereden aklına gelmişti?

Aynı bağlantıyı bugün de kuruyor mu?

Anıtkabir’de Cihangir İslam’ı rahatsız eden bir şey mi var?"

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Reisim Atatürk
13.10.2022 11:01
Ahmet Hakan adlı çakma gazeteci, haberciliğin, gazeteceliğin yüz karası, yalakalığın, yağcılığın ise medarı iftharıdır.  
 
Misafir
13.10.2022 10:19
Farlı bir şey mi bekliyordunuz..  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
13.10.2022 10:16
Daha öncede bir çok vekil parti değiştirdi,ama bu çelebi firildağina kurulan kumpas o diğer vekillere kurulmamişdi.ve Atatürkün askeri,nin akapede vekillik yapamaz diye insanlar eleştiriyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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