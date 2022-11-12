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Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı belli oldu

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalar sürerken Altılı Masa adayını belirlemek için dev bir anket yaptıracak.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 10:11
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Kulislerden sızdı: Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı belli oldu

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı belli oldu
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Fatih ERGİN - YENİÇAĞ/Özel Haber

Cumhur İttifakı ile muhalefet arasındaki polemik konularından biri olan cumhurbaşkanı adayı için Altılı Masa harekete geçiyor.

Türkiye’nin 81 ilinde, Bin 500- iki bin kişi ile yapılacak anket sonuçları Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını belirlemesinde etkili olacak. Altılı masa, dev anketi en doğru şekilde hangi kamuoyu araştırma şirketinin yapacağını araştırırken, konu ile ilgili muhalefet kulislerinden çarpıcı bilgiler aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, anket sonuçlarının adayın belirlenmesinde önemli faktörlerden biri olacağı ancak bunun yanında başka dinamiklerin de değerlendirilerek cumhurbaşkanı adayının kim olacağına karar verileceği belirtildi. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından muhalefetin kısa sürede cumhurbaşkanı adayını kamuoyuna ilan edeceği ifade edildi.

Ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer alacağı öğrenilirken, çıkacak sonuca göre Altılı Masa’nın adayının masa dışından da olabileceğine dikkat çekildi.
 

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Bir Dost
12.11.2022 10:56
saçma.  
 
Reisim Atatürk
12.11.2022 10:34
Altı masanın Cumhurbaşkanı adayını şimdiye kadar belirleyememesi özellikle kararsız seçmende bir zaafiyet olarak algılanıyor. AKP nin eline de ciddi bir koz veriyor. Yeter artık seçin bu iş bitsin.  
 
Kürşad
12.11.2022 10:30
Allah Türk Devletini korusun yüceltsin inşallah siyasiler gelir gider. Kadim Devletim Milleti için hep var olsun. Hiçbir siyasi Devletin Milletin üstünde yada, sahibi değildir. Hayırlısı olsun...  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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