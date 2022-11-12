Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı belli oldu

Fatih ERGİN - YENİÇAĞ/Özel Haber



Cumhur İttifakı ile muhalefet arasındaki polemik konularından biri olan cumhurbaşkanı adayı için Altılı Masa harekete geçiyor.



Türkiye’nin 81 ilinde, Bin 500- iki bin kişi ile yapılacak anket sonuçları Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını belirlemesinde etkili olacak. Altılı masa, dev anketi en doğru şekilde hangi kamuoyu araştırma şirketinin yapacağını araştırırken, konu ile ilgili muhalefet kulislerinden çarpıcı bilgiler aktarıldı.



Edinilen bilgilere göre, anket sonuçlarının adayın belirlenmesinde önemli faktörlerden biri olacağı ancak bunun yanında başka dinamiklerin de değerlendirilerek cumhurbaşkanı adayının kim olacağına karar verileceği belirtildi. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından muhalefetin kısa sürede cumhurbaşkanı adayını kamuoyuna ilan edeceği ifade edildi.



Ankette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer alacağı öğrenilirken, çıkacak sonuca göre Altılı Masa’nın adayının masa dışından da olabileceğine dikkat çekildi.



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