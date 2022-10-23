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  • Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu. Cemal Enginyurt yer ve zaman vererek açıkladı

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu. Cemal Enginyurt yer ve zaman vererek açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının Ankara'da 5 milyon kişinin katılacağı törenle açıklanacağını duyurdu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 17:40
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Cemal Enginyurt: Altılı masanın adayı Ankara'da yapılacak 5 milyon kişilik mitingle açıklanacak

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu. Cemal Enginyurt yer ve zaman vererek açıkladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Hodri meydan, çık karşıma" çağrısında bulunmuştu.

DEV MİTİNGDE AÇIKLANACAK

Muhalefet cephesi ise adayın seçim takvimiyle birlikte açıklanacağını söylüyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, adayın açıklanma şeklini duyurdu.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EMRİNDE OLACAK"

Enginyurt, şu ifadeleri kullandı: "Millet masasının Cumhurbaşkanı adayını, Ankara meydanında 5 milyon insanımızın katılacağı mitingle açıklayacağız. 13. Cumhurbaşkanı, Çankaya yokuşunda, M. Kemal Atatürk'ün emrinde olacaktır."

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