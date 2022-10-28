'Gereğini yapıyor Ahmet'in her programdan önce konuklara soruları verdiği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den muhalefete sürekli 'adayınız kim?' soruları gelmeye devam ediyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı.

Ahmet Hakan'ın dün akşam yayınlanan Tarafsız Bölge programının konukları gazeteci Tuncay Güler, yazar İsmet Özçelik, Bedri Baykam ve SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı oldu.

Ahmet Hakan, programa katılan isimlere Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na seslenerek "ya Aday ol ya da adayını belirle" çıkışında Erdoğan'ın stratejisinin ne olduğunu sordu.

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'nın Ahmet Hakan'a verdiği "bu soru programdan önce yoktu" yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

İşte sosyal medyada "Ahmet Hakan gereğini yapıyor, her programdan önce konuklara soruları verdiği ortaya çıktı, Hakan Bayrakçı ağzından kaçırdı" yorumlarına sebep olan o diyalog;

Ahmet Hakan: Bu stateji Kılıçdaroğlu'nun adaylığını güçlendiren bir stratejimidir. Yani bunu izleyerek Kılıçdaroğlu'nun aday yapabilir mi Erdoğan? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zayıflatan bir yönü mü var bu işin?

Hakan Bayrakçı: Güzel soru. Programdan önce yoktu böyle bir soru aklına geldi heralde.

Bayrakçı'nın açıklamasının programda gülüşmelere sebep olması üzerine Ahmet Hakan, Bayrakçı'ya "programdan önce belirlediğimiz konular içinde bu var" yanıtı verdi.

Bayrakçı Hakan'ın yanıtını "Ha pardon..." diyerek geçiştirdi.

"AHMET BEY GEREĞİNİ YAPIYOR"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen ay canlı yayında Abdulkadir Selvi'ye yönelik, "Vallahi Abdülkadir Bey köşende gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Eylül Çarşamba akşamı CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtlamıştı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, “Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz” sorusu üzerine Erdoğan'ın “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” ifadeleri sosyal medyada 'Ahmet Hakan talimat alıyor' yorumlarına sebep olmuştu.