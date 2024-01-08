İmamoğlu rakibi Murat Kurum hakkında ilk kez konuştu

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken AKP, İstanbul'da CHP'nin adayı ve mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olarak Murat Kurum'u çıkardı.

Adaylığının duyurulmasından sonra peş peşe İstanbul içerikli paylaşımlar yapan Kurum, İmamoğlu'na da göndermelerde bulunmaktan kaçınmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Mart’ta yapılacak seçimler ve rakibi Murat Kurum hakkında Reuters'a açıklama yaptı.

MURAT KURUM HAKKINDA İLK DEĞERLENDİRME

Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı İBB başkan adayı Murat Kurum karşısında kazanma şansının ne olacağı sorusunu ise İmamoğlu şöyle yanıtladı:

"Ben şansımı Murat Kurum'dan önce ya da sonra diye kategorize etmem; öncesinde ne kadar şanslıysam bugün de o kadar şanslıyım."

Beş yıl önceki yerel seçimlerde ittifakların daha net ortaya çıktığını belirten İmamoğlu, "Geçmişe göre daha zor bir aritmetik veya zemin olduğu bir gerçek; o zaman ittifaklar daha net bir konumdaydı, şimdi tercihler daha net oldu. Siyasi partiler farklı bir konumdadır."

İSTANBUL'DA İTTİFAK OLACAK MI?

"Fakat siyasi partilerin tercihleri ​​ile onlara oy verenlerin tercihleri ​​aynı oranda değişir mi, gelişir mi bilemiyorum. Çünkü o dönemin yerel ittifakının büyük ölçüde halk tarafından olgunlaştırıldığını unutmamak gerekiyor. İstanbul'da yaşıyor.

Bu süreci İstanbul'da olgunlaştıran bu büyük ittifak, İstanbul ittifakı... Bence müthiş bir tat verdi insanlara. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu beş yılın sınavını iyi geçerse daha da güçleneceğini düşünüyorum.

Yani siyasi partilerin çizdiği yön çekim kuvvetinde mi etkili olacak, yoksa toplumun bu ittifaka olan duyarlılığından yola çıkarak aldıkları yön mü etkili olacak bu yarışta göreceğiz."

2019 SEÇİMİNE VURGU YAPTI

Türkiye'de demokrasinin ve adaletin yıllar geçtikçe gerilediğini dile getiren İmamoğlu, "Böyle bir süreçte Türkiye'de yerel ve genel seçimlerle ilgili bir kırılma noktası 2019 yılında yaşandı."

Bana Mart 2019'da YSK tarafından iptal edilen ve daha sonra tekrarlanan ve büyük bir farkla kazanılan yerel seçimleri hatırlattı.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Hükümetin genel seçimlerdeki başarısı devam ederken, yerel seçimlerde bir kopuş yaşandı. Ben bunun aslında Türkiye'de bir demokrasi mücadelesi, farklı bir bakış açısı, bütünleşme, bir arada olma, kutuplaşma değil, birlikte düşünme olduğunu düşünüyorum."

Bunun devamına ilişkin İmamoğlu, bir sonraki yerel seçimlerin muhalefete yönelik pek çok mesaj içerdiğini belirterek, "Tek taraflı bir kayıp olarak yorumlanabilecek bir seçim değil." dedi.

"ERDOĞAN'A TELKİNDE BULUNDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a yönelik "hararetli, baskıcı, kayda almayan, biraz da yok sayan", 2019'da iki kez üst üste seçim kaybetmesine karşın bunu kabullenemeyen, tamamen demokrasi dışı tutum içeren bir bakış açısı olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bunu sağlayan kendisi. Biz hep telkinde bulunduk 'İstanbul'u birlikte konuşalım, tartışalım. Siz bu ülkenin cumhurbaşkanısınız, biz de İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıyız' diye ama bu tercihte bulunmadı" dedi.

Erdoğan'ın kendisine ait bir şeyin kendisinden alındığı hissiyle hareket ettiğini belirten İmamoğlu, buna karşılık İstanbul'un 16 milyon insana hatta insanlığa ait bir şehir olduğunu vurguladı.

"KAYBETMEYİ AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇİRMİYORUM"

İstanbul'un bu yerel seçimlerde ayrı bir yere konulacağının farkında olduklarını belirten İmamoğlu, "Kaybetmeyi aklımın ucuna bile getirmiyorum" dedi.

"ENGELLEMELERDEN SIYRILIP HİZMET YAPTIK"

İmamoğlu İstanbul'un yönetiminde oldukları beş yıl içerisinde, tarihinde hiç yaşanmadığı kadar hükümetin baskılarına ve engellemelerine karşın, finansal, idari, uygulamaya dönük engellemelerden kurtulup hizmet ürettiklerini söyledi.

Finansman problemlerinin bir kısmını aşarak yollarına devam ettiklerini ifade eden İmamoğlu hala imzalanmayan, harekete geçmek için onay bekleyen yatırımları olduğunu belirtti.

İKİNCİ KEZ KAZANIRSA EĞER

İmamoğlu tekrar seçilmesi durumunda hükümetin finansman ya da onay konularında engeller çıkaramayacağını ifade ederek "İki kez üst üste İstanbul'da seçim kazanmış bir belediye başkanını, kazandıktan sonra engelleyebilecek bir hükümetin olamayacağını düşünüyorum. Mecburlar" dedi.

DEVAM EDEN DAVA SEÇİMİ ETKİLEYECEK Mİ?

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılan İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezasına karar verildi. Sözlerinin çarpıtıldığını ve olmayan bir suç yaratıldığını söyleyen İmamoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürdü.

İmamoğlu, devam eden yargılamanın seçimi etkileyip etkilemeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi: "İktidar ısrarla bu ülkeye, diyelim olmayan bir suçtan sonuç çıkarma talihsizliğini yaşatmak mı istiyor? Açıkçası öyle düşünüyorum. Bunu istemezdim. Ama hiçbir koşulda bu, üzerinde düşündüğüm bir şey değil."