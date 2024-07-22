Murat Kurum'un katıldığı etkinlikte kriz. YRP'li başkan protokolden çıkarıldı

Başkan Kasım Gülpınar, toplantıda Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu konuşmacılara seslenerek "Malatya’da, Maraş’ta, Adıyaman’da da muhalefet partisi belediye başkanı aynı şekilde koordinasyon toplantısında burada değil de orada oturmuştu. Sizin söylediğiniz siyasi anlayış, siyasi ittifak baştan böyle başlarsa farklı bir muameleye tabi tutulursak, burada 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti, bu koltuğa oturduk” söyleri ile tepki gösterdi.

Şanlıurfa Valiliği Konferans Salonu'nda dün yapılan toplantıda protokol krizi patlak verdi. Bakan Murat Kurum'un da bulunduğu protokol masasında Yeniden Refah Partili (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın isminin kaldırılması dikkat çekti.

Masada Murat Kurum'un yanı sıra Urfa Valisi Hasan Şıldak, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile AKP'li vekiller Cevahir Asuman Yazmacı ve Mehmet Ali Cevheri oturdu.

İsmi protokolden çıkarılan Kasım Gülpınar, toplantıda Murat Kurum'un da yer aldığı konuşmacılara seslendi ve "Burada 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti, bu koltuğa oturduk” dedi.

Gülpınar şöyle konuştu: “Malatya’da, Maraş’ta, Adıyaman’da da muhalefet partisi belediye başkanı aynı şekilde koordinasyon toplantısında burada değil de orada oturmuştu. Sizin söylediğiniz siyasi anlayış, siyasi ittifak baştan böyle başlarsa farklı bir muameleye tabi tutulursak, burada 350 bin kişinin iradesiyle Allah bize nasip etti, bu koltuğa oturduk. Burada sizin birazdan dile getireceğiniz şeyler direkt Büyükşehir Belediye Başkanını ilgilendiren talepler. Ben herhangi bir görüntü verme taliplisi değilim. Biz yine de her şartta taleplerimizi sizlere ileteceğiz. Bu talepler benim şahsi taleplerim değil Urfa’nın talepleridir."

"YAPILAN DEVLETİ VE HUKUK SİSTEMİNİ YOK SAYMAKTIR"

Diğer yandan Yeniden Refah Partisi'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Şanlıurfa'da yapılan İl Koordinasyon Toplantısı’nda, YRP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın protokolden çıkarılmasına tepki gösterdi. Suat Kılıç, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Kasım Gülpınar’ın adının, salona girildiği anda Divan’dan alınması, sınırları zorlayan bir ‘tam hukuksuzluk’ halidir. Devleti, kurumları, hukuk sistemini yok saymaktır" dedi.

Suat Kılıç, sosyal medya hesabından "Şanlıurfa’da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un katılımıyla icra edilen İl Koordinasyon Toplantısı’nda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Kasım Gülpınar’ın adının, salona girildiği anda Divan’dan alınması, sınırları zorlayan bir ‘tam hukuksuzluk’ halidir. Devleti, kurumları, hukuk sistemini yok saymaktır. Bir gün önce Adıyaman’da, CHP’li Belediye Başkanı, olması gerektiği gibi Divan’a dahil edilirken, ertesi gün aynı içerik ve ad altında yapılan bu toplantıdan, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın şahsında Şanlıurfa’nın, Şanlıurfalıların dışlanması kabul edilebilir bir durum değildir. 'Ankara'nın, bu saygısızlık, hukuksuzluk ve ilkelliğe kayıtsız kalmayacağını, yeni bir demokrasiyi yok sayma ve umutsuzluk vakasını izlemekle yetinmeyeceğini umuyoruz. Her şeye rağmen salonu terk etmeyen, Şanlıurfa’nın hukukuna sahip çıkan, tepkisini azami bir devlet adamlığı ciddiyeti ve nezaketi ile seslendiren, Yeniden Refah Partili Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar’a da, adını Divan’dan çıkaran ilkelliğe karşı sergilediği ilkeliliği nedeniyle teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Gülpınar’ın orada dediği gibi 'Bir şeyi yok saymanızla o şey yok olmaz…'" açıklamasını yaptı.