Zam farkları yatırılmaya başlandı Bir defaya mahsus 14 günlük maaş farkı verilecek

Düzenleme: Kaynak: TGRT Haber
Zam farkları yatırılmaya başlandı Bir defaya mahsus 14 günlük maaş farkı verilecek

Milyonlar öğretmenin beklediği haber geldi. Öğretmenlerin maaş farklarının ödeneceği tarihler belli oldu. Ödemeler tek sefere mahsus 14 günlük olacak. İşte ödenecek tarih ve miktarlar.

Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 19,31 oranındaki zam ile birlikte, maaş farkları hesaplara geçmeye başlıyor. Tüm öğretmenlere Temmuz ayında tek seferlik olmak üzere 14 günlük maaş farkı ödenecek.

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Zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alan öğretmenler, bu ay içinde yapılacak 14 günlük maaş farkı ödemelerini de alabilecek. Tüm öğretmen zam farklarının ödemesi Temmuz sonuna kadar bitirilecek.

Yeni göreve başlayan bir öğretmen 3.014 lira, başöğretmenler ise 4.055 lira zam farkı alacak. Öğretmen maaşlarında günlük maaş farkları şu şekilde hesaplandı:

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9/1 derece öğretmen zam farkı 3 bin 81 lira

8/1 derece öğretmen zam farkı 3 bin162 lira

7/1 derece öğretmen zam farkı 3 bin 176 lira

6/1 derece öğretmen zam farkı 3 bin 189 lira

5/1 derece öğretmen zam farkı 3 bin203 lira

4/1 derece öğretmen zam farkı 3 bin 284 lira

3/1 derece öğretmen zam farkı 3 bin 297 lira

2/1 derece öğretmen zam farkı 3 bin 365 lira

1/4 derece öğretmen zam farkı 3 bin 419 lira

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