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Murat Sancak'tan istifa açıklaması

Adana Demirspor'un gündemindeki ilk konu Başkan Murat Sancak'ın göreve devam edip etmeyeceği.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:45
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Murat Sancak istifa kararını verdi

Murat Sancak'tan istifa açıklaması
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Sosyal medyayı en aktif kullanan, taraftarlarla sürekli kendi hesaplarından iletişime girip sıra dışı bir başkan profili çizen Murat Sancak, geçen hafta flaş bir konuyla gündeme gelmişti.
Sancak'ın sürpriz bir şekilde sosyal medya platformu olan Instagram hesabından Adana Demirspor'la ilgili paylaşımlarını kaldırması görevi bırakabileceği iddialarını beraberinde getirdi.

KARARINI VERDİ

Milliyet'in haberine göre Sancak'ın yakınlarıyla yaptığı değerlendirme neticesinde böyle bir karar almaktan vazgeçtiği ve Adana Demirspor'daki görevine devam edeceği öğrenildi.
Sancak'ın, kulübü Avrupa'ya götürmeden ayrılık gibi bir düşüncesi kesinlikle olmadığı da gelen haberler arasında.
MONTELLA İLE GÖRÜŞTÜ
Sancak'ın bu konuda teknik direktör Montella'yla da bir görüşme yaptığı ifade edildi. Antalyaspor galibiyetinin ardından takımı teknik heyeti tebrik eden Sancak, Avrupa hedefi konusundaki arzusunu da yineledi.

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