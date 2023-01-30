Murat Sancak'tan flaş açıklamalar

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Sancak'ın açıklamaları;

''ZOR MAÇ''

"Zor maç. Kendi evimizde oynuyoruz, muhteşem taraftarımızın desteğiyle inşallah yeneriz. Amacımız o. Yenmek için çıkacağız. Gittiğimiz her yerde yenmek için çıkıyoruz. Tedbir alalım falan. Öyle bir anlayışımız yok."

''YUNUS'LARI BİZ ÇIKARTACAĞIZ''

"Yunus Akgün'e 7M€ teklif gelmiş. Adana Demirspor 7M€ verip bir oyuncu alamaz. Niye alamaz, şampiyon olsan bile gelecek para 12M€. Bizim bütçemiz şu an 23M€. Arada 11M€ var. Şampiyon olmazsan gelecek para 6M€, stad geliri, reklamlar falan 10M€. Aradaki 13M€ nereden gelecek? Bu kadar basit mi, Yunus'ları biz çıkartacağız."

NEDEN CEZA YEDİĞİNİ AÇIKLADI

"75 gün yediğim cezayı neden yediğimi anlatayım. Hakemin kapısını çaldım. Arda Kardeşler açtı kapıyı. Elimi uzattım, eller birleşikken 'Hocam sana hakkımı helal etmiyorum. Umarım bundan sonra belalar seni bulsun' dedim. Küfür, hakaret yok. Bu bir temenni.''

''MONTELLA İLE DEVAM EDİYORUZ''

"Montella ile bir sıkıntımız yok. Devam ediyoruz. Sezon sonunda ne durumda olacağız göreceğiz. Şu anda gayet memnunuz. Abi-kardeş gibiyiz. Muhteşem bir insan. Herkesin yaşandığı sıkıntıları yaşıyoruz. Onun onayı olmadan kimseyi almıyoruz"

HULK AÇIKLAMASI

"Hulk'un kendisi ve eşi gelmek istiyordu. Ama kulübü bırakmak istemiyordu. Çok ciddi para verdim. Belki yayın gelirinin tamamını ona verdim. Çok istedim, kendisi de çok gelmek istedi."

''ARTIK GELME ŞANSI YOK''

"Hulk'a bonuslarla birlikte 6M€ teklif yaptık. 36 yaşında, 2.5 senelik sözleşme önerdik. Bitti artık, gelme şansı yok. Kulübü bırakmıyor."

''SUAREZ'LE DE GÖRÜŞTÜK''

"Suarez'le de görüştük, eşi buraya gelmek istemedi. Eş, abi, baba problemi yaşıyoruz. Bakayoko'nun da abisi problem. Zorlaştırıyor. Bir santrfor daha alacağız. Ama Fenerbahçe maçına yetişmez."

''BİZ BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞMIŞTIK''

"Biz Beşiktaş'la anlaşmıştık, sadece ödeme planında anlaşamamıştık. Sonra Serdar Dursun gündeme geldi, takas olur mu diye. Onu düşündük. Olmayınca Beşiktaş'a verdim, işin özü bu. Fenerbahçe'den 2.5M€ isteseydim alırdım. Ama ben orada şark kurnazlığı yapmadım. Ödemelerde anlaşamamıştık. Sonra ödemelerde anlaşınca, Serdar Dursun olmayınca Beşiktaş'a verdim."

''TEKLİFLER VAR''

"Semih, Akintonla, Svensson'a gelen transfer teklifleri var."

''YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK''

"Hulk'un şöyle bir problemi var; Hanımıyla boşanıyor, baldızıyla evleniyor. Eşi de kendisi de orada kalmak istemiyor aslında. Türkiye'yi de araştırmışlar, gelmek istiyorlar. Ama kulübü izin vermezse yapabileceğimiz bir şey yok."

''6 NUMARA VE SANTRFOR ALMAYA ÇALIŞIYORUZ''

"Bir 6 numara ve santrfor almaya uğraşıyoruz. Önceliğimiz 6 numara. İyi bir 6 numara bulursak alacağız. Santrforla da görüşüyoruz. Alabilirsek, alacağız. Yabancı santrfor"