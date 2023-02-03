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Murat Sancak'tan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe maçı sonrası sarı-lacivertli taraftarı kızdıracak flaş paylaşımlarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:09
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler

Murat Sancak'tan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
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Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. 1-1 sona eren mücadelede karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın kararları çok tartışıldı.

Bu gelişmelerin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından maça dair flaş ifadeler kullandı.

İşte Sancak'ın açıklamaları;
"Dün zevkli bir maç seyrettik. Her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Dün hakem genel anlamda iyiydi, en azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol. Kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda ve kırmızı, kimine göre değil."

''Hedefimiz Avrupa'ya gitmek, ama bazı şeytanlar var, ellerini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorsam para cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diyedir. Bazı şeytanlar Adana'yı sevmiyor, niye acaba?"

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Tekin Özus
3.02.2023 13:11
Sen acaba kör şeytan olduğun için olabilir mi acaba.  
 
Mehmet Metin
3.02.2023 13:05
Bu hakem GS'yi lime lime doğrarken GS'nin şikayetine karşı FB yönetimi hakemin çok başarılı olduğunu belirten tivitler atıyordu. O zaman karşı çıksalardı bugün ağlak ağlak konuşmazlardı.  
 
Kimsesiz
3.02.2023 11:32
Susması para cezası 2 katına cikacakmiş ondanmiş gülmekten öldüm  
 
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