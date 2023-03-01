Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük bağış. Acun Ilıcalı bakın kaç TL'ye yuvarladı

Spor camiasının birleştiği 'Omuz Omuza Türkiye' bağış kampanyasında Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 20 milyon TL bağışladı.

Acun Ilıcalı ile Murat Sancak arasında şu konuşmalar geçti;

Acun Ilıcalı: Başkanım kişisel olarak ne kadar yardımda bulundunuz?" Murat Sancak: "10 milyon TL." Acun Ilıcalı: "10 milyonu, neden 15 milyon yapmayalım?" Murat Sancak: "Yaptım gitti." Acun Ilıcalı: "Benim bildiğim Murat Başkan 20 yapar." Murat Sancak: "20 yaptım o zaman.''

Yapılan diğer bağışlardan birkaçı şu şekilde;

Flo Ayakkabı’dan Mehmet Ziylan 5 Milyon TL bağışladı

Alagöz Holding'in sahibi Cantürk Alagöz Iğdır Spor Kulübü adına 5 Milyon TL bağış yaptı.

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Futbol Kulübü adına 2 Milyon TL'lik daha yardımda bulunduğunu açıkladı.

Muşspor Başkanı Nevzat Kaya 2 Milyon TL bağışladı

Fikret Öztürk, Bodrumspor futbolcuları adına 1 Milyon TL bağışladı.

Mehmet Evyap 5 Milyon TL bağışladı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon TL bağışta bulundu.