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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük bağış. Acun Ilıcalı bakın kaç TL'ye yuvarladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Omuz Omuza Türkiye ortak yayınında bağışta bulundu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 22:29
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Murat Sancak Omuz Omuza Türkiye Bağışı'nda büyük yardımda bulundu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük bağış. Acun Ilıcalı bakın kaç TL'ye yuvarladı
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Spor camiasının birleştiği 'Omuz Omuza Türkiye' bağış kampanyasında Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 20 milyon TL bağışladı.

Acun Ilıcalı ile Murat Sancak arasında şu konuşmalar geçti;

Acun Ilıcalı: Başkanım kişisel olarak ne kadar yardımda bulundunuz?" Murat Sancak: "10 milyon TL." Acun Ilıcalı: "10 milyonu, neden 15 milyon yapmayalım?" Murat Sancak: "Yaptım gitti." Acun Ilıcalı: "Benim bildiğim Murat Başkan 20 yapar." Murat Sancak: "20 yaptım o zaman.''

Yapılan diğer bağışlardan birkaçı şu şekilde;

Flo Ayakkabı’dan Mehmet Ziylan 5 Milyon TL bağışladı

Alagöz Holding'in sahibi Cantürk Alagöz Iğdır Spor Kulübü adına 5 Milyon TL bağış yaptı.

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Futbol Kulübü adına 2 Milyon TL'lik daha yardımda bulunduğunu açıkladı.

Muşspor Başkanı Nevzat Kaya 2 Milyon TL bağışladı

Fikret Öztürk, Bodrumspor futbolcuları adına 1 Milyon TL bağışladı.

Mehmet Evyap 5 Milyon TL bağışladı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon TL bağışta bulundu.

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