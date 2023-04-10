Murat Sancak'tan flaş Montella yanıtı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Vincenzo Montella'nın Trabzonspor iddialarını sosyal medyadan paylaştığı gönderiyle yalanladı.

Sancak "Bazı haber sitelerinde benden izin alınarak Montella hocayla görüşme yapıldığı haberi, külliyen yalan. Lig devam ederken Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini, ne Trabzonspor başkanı ne de Trabzonspor camiasından öyle bir girişim olamaz. Nokta" ifadeleriyle iddialara yanıt verdi.

"SEZON SONUNU BEKLE"

Sancak, daha sonra aynı gönderinin altına gelen "Başkan biz istediğimizi alırız. Sezon sonu bizde" cümlelerini kullanan Trabzonsporlu taraftara cevabı ise "Sezon sonunu bekle. O zaman gün bugün değil" yanıtını verdi.