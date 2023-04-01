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Okan Buruk isyan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçından sonra konuştu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:25
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Okan Buruk Lale Orta'ya seslendi

Okan Buruk isyan etti
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçından sonra hakemlere yönelik sert ifadeler kullandı.

Buruk, şunları söyledi:

"İlk yarı çok net kırmızı kart pozisyonu var. Geçen hafta çok merak ettik Konyaspor maçındaki kırmızı kartı. Bugün yine aynı şekilde net kırmızı kart. Yine VAR çağırmadı. VAR'daki hakem mi çağırmıyor? Yoksa söylüyor mu hakem mi gitmiyor?

Sayın Lale Orta VAR hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum. 2 haftadır Dubois ve Mertens'in ayakları kırılabilirdi. Ayakları kırılması mı gerekiyor kırmızı kart için?

Ben çok merak ediyorum. VAR'daki hakemler niye çağırmıyor. Çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı?

2 haftadır verilmeyen kırmızı kart. 2 maçta rakiplerimiz ilk yarı 10 kişi kalacaktı.

Bunu açıklamaları gerekiyor."

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