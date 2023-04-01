Galatasaray'ın Adana Demirspor 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 27. hafta maçında bu akşam Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.
Adana Demirspor ise 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 11 kararını da verdi.
Sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşacak.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Okan Buruk'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Kazımcan, Torreira, Oliviera, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi.
Adana Demirspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:
Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru.