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Murat Sancak'tan istifa iddialarına yanıt

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan istifa haberlerine noktayı koydu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 11:50
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Murat Sancak'tan istifa açıklaması

Murat Sancak'tan istifa iddialarına yanıt
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarına yanıt verdi.

''PAZARA DEĞİL MEZARA KADAR''
Murat Sancak, pazar günü açıklama yapacağını ifade etmişti.

Beklenen açıklamayı yapan Sancak,  istifa iddialarına Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısıyla cevap verdi.

''TARAFTARLARIMIZI YÜZ ÜSTÜ BIRAKMAM''
Sancak, Mustafa Sandal'ın şarkısının videosunu paylaştı ve, "Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde, ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip, her gün birinizi Başkan vekili olarak atayacağım, buyurun gelin, görün yaşayın, siz istediniz diye. Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam" ifadelerini kullandı.

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