‘Yıldız De Bana’ yarışmasında Kerem Alışık'ın yerine bakın kim geldi

Kerem Alışık “Küheylan” adlı tiyatro oyununun yoğun provaları nedeniyle Kanal D’de 31 Mart Cuma akşamı yayınlanması planlanan “Yıldız De Bana” yarışmasından ayrılmak zorunda kaldı. Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışmada Alışık’ın yerine çok bomba bir isim geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Usta oyuncu Zafer Algöz, “Yıldız De Bana” yarışmasının yeni üyesi oldu. Hülya Avşar, etkili oyunculuğuyla tanınan Büşra Pekin ve Hamdi Alkan’ın buluştuğu yarışmada sektöre yeni genç isimler kazandırılacak.

