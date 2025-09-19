Muslera yine gündem! 15 saniye sürdü

Estudiantes kalecisi Fernando Muslera'nın 15. saniyede kalesinde gördüğü gol gündem oldu.

Galatasaray'dan ayrılan kulübün efsane isimlerinden Fernando Muslera, kariyerini Arjantin'in Estudiantes takımında sürdürüyor.

Estudiantes, Libertadores Kupası çeyrek final mücadelesinde Brezilya'nın Flamengo kulübüne konuk oldu.

Ev sahibi ekip, maçın 15. saniyesinde ağları havalandırdı. Organize şekilde paslaşarak atağa çıkan Flamengo'da, ceza sahasında topla buluşan Pedro dönerek yaptığı vuruşla Muslera'yı avladı.

Mücadele Flamengo'nun 2-1 üstünlüğüyle sona ererken, Pedro'nun golü de gündem oldu.

