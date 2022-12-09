Galatasaray'da Muslera paniği

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay H Grubu'nda Portekiz, Gana ve Güney Kore ile mücadele etti. Turnuva başlamadan önce neredeyse favoriler arasında gösterilen Uruguay, grubunda 3. olarak turnuvaya veda etti.

Gruptaki son maçından 2-0 galip ayrılmasına rağmen bir üst tura çıkamayan Uruguay'da son düdüğün gelmesiyle beraber ortalık karıştı.

Uruguay - Gana maçının hakemi Daniel Siebert'in kararlarından memnun olmayan Uruguaylı futbolcular, yoğun itirazlarda bulundu.

Hakeme sert şekilde itiraz eden oyuncular arasında yer alan Fernando Muslera'yı da tarihi bir ceza bekliyor.

Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu. Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir.