9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Galatasaray'da Muslera paniği

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay, Portekiz ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı oyuncularla hakem arasında gergin anlar yaşandı. İçlerinde Fernando Muslera'nın da olduğu dört kişilik grup için FIFA'dan tarihi ceza bekleniyor.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 10:43
Takip Et

Muslera'nın FIFA'dan 10 maç ceza alması gündemde

Galatasaray'da Muslera paniği
+
Aa
-

2022 Dünya Kupası'nda Uruguay H Grubu'nda Portekiz, Gana ve Güney Kore ile mücadele etti. Turnuva başlamadan önce neredeyse favoriler arasında gösterilen Uruguay, grubunda 3. olarak turnuvaya veda etti.

Gruptaki son maçından 2-0 galip ayrılmasına rağmen bir üst tura çıkamayan Uruguay'da son düdüğün gelmesiyle beraber ortalık karıştı.

Uruguay - Gana maçının hakemi Daniel Siebert'in kararlarından memnun olmayan Uruguaylı futbolcular, yoğun itirazlarda bulundu.

Hakeme sert şekilde itiraz eden oyuncular arasında yer alan Fernando Muslera'yı da tarihi bir ceza bekliyor.

Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu. Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
5
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
6
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
7
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿Rusya'da AVM'de yangın: 1 ölü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿5 yaşındaki çocuk basketbol potasına sıkışarak öldü
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿O sular tat almayı mı etkiliyor?
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
﻿Domuzlar artık tavukları götürmeye başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.