Muslera'nın penaltısı öncesi ve sonrası ilginç detay

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Muslera'nın penaltısı öncesi ve sonrası ilginç detay
Kayserispor'un penaltı kazandığı pozisyon sonrası Galatasaray tribünlerinden Muslera'ya destek tezahüratları yükseldi.

Kayserispor, Galatasaray ile karşılaştığı maçın 44. dakikasında VAR incelemesi neticesinde penaltı kazandı.

Bahoken’in kaleye yaptığı vuruşta, Abdülkerim Bardakcı’nın müdahalesi sonucu top kornere çıktı.

Bu sırada, Kayserisporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR ekibinin uyarısı üzerine pozisyonu gözden geçirdi ve penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışı için Bahoken topun başına geçti; ancak, Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Muslera, gole izin vermedi.

Tribünlerde penaltı atışı öncesi Muslera için bazı taraftarların "Kurtaracak" sözleri kameralara yansıdı.

Penaltıyı kurtaran Muslera'ya Sarı Kırmızılı taraftarlar uzun süre sevgi gösterilerinde bulundu.

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