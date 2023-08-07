Mustafa Balbay Erdoğan ile Şimşek arasında yaşananları anlattı. Şimşek'in görevden ne zaman alınacağını açıkladı

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında görüş ayrılığı olduğunu belirten gazeteci Mustafa Balbay, ikili arasındaki yaşananları aktardı.

Mustafa Balbay Erdoğan ile Şimşek arasında yaşananları anlattı. Şimşek'in görevden ne zaman alınacağını açıkladı

Cumhuriyet TV’ye değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındakileri anlattı.

Mehmet Şimşek’i önümüzdeki dönem çok konuşacağız diyerek” diyen Balbay, “Gelinen noktada Mehmet Şimşek’in bir anlamda, hükümetin bu halka IMF gibi davranan bir tutumla yola çıktığını görüyoruz. Hiçbirimiz tekrar IMF’nin programlarına teslim olmayı istemez ama o programda bile bir hedef vardı, sıkılacak kemerler vardı, rakamlar açıklanırdı. Devletin pek çok rakamına uluslararası alanda ne yazık ki güven yok. Mehmet Şimşek’in bu planları yaparken rakamların sağlıklı olmadığını gördü. Bunun üzerine bu rakamları belirleme noktasında en sorunlu yer dolarak TÜİK’in rakamlarını gerçekçi bulmadığını, bir süredir de bunu kafasında bir yere oturtmaya çalıştığının haberini alıyoruz” ifadelerini kullandı.

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“ERDOĞAN İLE ŞİMŞEK ARASINDA ÇATIŞMA BEKLİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şimşek arasında bir görüş ayrılığı yaşandığının altını çizen Balbay, “Mehmet Şimşek 2024 yılı ortasında bir nebze önümüzü göreceğiz ve enflasyon düşecek diyor. Erdoğan ise 2024 yılı başında rahatlamaya başlayacağız diyor çünkü yerel seçim var. Erdoğan yerel seçimden birkaç ay önce bir anlamda rahatlamanın hissedilmesini ve devamında da seçimlerin kazanılmasını arzu ediyor. Mehmet Şimşek de en erken 1 yıl sonra sonuç alabileceğimiz bir döneme girdik diyor, bu bir çatışma bence. Şu anda Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı ağırlığıyla batıdan para alamıyor. Sizin kültürünüzle ekonomiye bakan bir kişiyi bu işin başına atadım dedi Erdoğan ve Mehmet Şimşek şu an fiilen IMF temsilcisi. Ben ilerleyen günlerde bir çatışma bekliyorum” dedi.

NE ZAMAN GÖREVDEN ALINIR?

İlerleyen günlerde bakanlık koltuğunda değişiklik yaşanabileceğine dikkat çeken Balbay, “Mehmet Şimşek’in kafasındaki planı uygulayamadığını biliyorum. Mehmet Şimşek’in bir yıl içinde görevden ayrılır. Ekonomi diyelim ki istenildiği gibi olmadı ve Şimşek’in kabul etmediği bir karar geldiğinde Şimşek ayrıldığı zaman Erdoğan ‘yapamadı’ diyecek. Hacı yatmaz gibi Erdoğan hariç herkes suçlu. Ekonomide o yüzden şu anda böyle bir yol kurdu, Erdoğan’ın AKP’lilere anlatacağı bir süreç gelişiyor” ifadelerini kullandı.

TÜİK İDDİASI

Öte yandan Balbay, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerini Şimşek’in de sağlıklı bulmadığını aktarırken daha önce TELE’de açıkladığı Bakan Şimşek’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’yı telefonla arayarak “Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum” dediği iddiasını gündeme getirmişti.

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