Mustafa Destici'den AKP ve MHP'ye NATO tepkisi

Kaynak: AA
Mustafa Destici'den AKP ve MHP'ye NATO tepkisi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP ve AKP’nin İsveç’in NATO üyeliğine ‘Evet’ oyu vermesine tepki gösterdi.

İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı.

Oylamaya katılan MHP’li vekillerin tümü, AKP’dense 3 milletvekili dışındakiler ‘Evet’ oyu verirken, toplam 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirdi. 4 milletvekili ise "çekimser" oy kullandı.

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Sivas’ta oylamayla ilgili konuşan Destici, AKP ve MHP’nin ‘Evet’ oyu vermesine tepki göstererek, "İsveç, Türkiye'ye verdiği taahhütlerin tamamını yerine getirene, tüm terör örgütü uzantılarını ülkesinden çıkarana, ülkesinin anayasa ve yasalarını değiştirerek Kur'an başta olmak üzere kutsallarımıza hakareti suç sayana kadar NATO'ya girişine 'evet' dememeliydik. Maalesef TBMM'de parti grupları bunu kabul ettiler. İnşallah sonu Yunanistan gibi olmaz ve Türkiye bunun da bedelini ödemek zorunda kalmaz" diye konuştu.

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