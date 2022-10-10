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Paylaşım rekoru kıran Atatürk fotoğrafındaki skandal ayrıntı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka teknolojisiyle günümüz kıyafetlerine uyarlandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Ancak fotoğrafta arkada görülen kişinin FETÖ'den hüküm giyen Salih Ulusoy olduğu iddiası tepki aldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 11:25
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Mustafa Kemal Atatürk'ün paylaşım rekoru kıran yapay zeka fotoğrafında skandal detay

Paylaşım rekoru kıran Atatürk fotoğrafındaki skandal ayrıntı
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Başta Twitter olmak üzere çok sayıda sosyal medya platformunda paylaşılan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili iki görsel kullanıcıların yoğun ilgisini çekmişti. 

Sosyal haber platformu Reddit'e kayıtlı "u/herrtutu" isimli kullanıcı iki gün önce bir paylaşım yaptı. Kullanıcı, Mustafa Kemal Atatürk'e ait sivil kıyafetli bir görseli, "Atatürk Eğer Yaşasaydı. Aİ (Yapay Zeka) ile yaptık." ifadeleriyle paylaştı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak paylaşan kullanıcının bu görseli sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kırarken bir detay tepkilere yol açtı. 

fotoğrafın aslında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ait olduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu fotoğrafa photoshop yöntemiyle taşındığı ortaya çıktı.  Ayrıca fotoğrafın arkasında görülen ismin ise FETÖ'den hüküm giyen Salih Ulusoy olduğu iddia edildi. 

Konuyla ilgili Yeniçağ Gazetesi yazarı Dr. Naim Babüroğlu da açıklamalarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM

İŞTE ATATÜRK'ÜN YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLEN O FOTOĞRAFLARI

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