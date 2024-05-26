Mustafa Sarıgül bütün stadı ayağa kaldırdı

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Mustafa Sarıgül bütün stadı ayağa kaldırdı

Konyaspor Galatasaray maçını izlemek için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'na gelen Mustafa Sarıgül'un hareketi olay oldu.

Süper Lig’in 38. Haftasında Galatasaray Konyaspor deplasmanına çıktı.

SÜPER LİG'DE KADER MAÇI

Ligde Fenerbahçe’nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puana ihtiyacı var. Ev sahibi Konyaspor’un ise ligde kalmak için aynı şekilde 1 puana ihtiyacı var

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadeleye az bir zaman kala on binlerce taraftar stada akın etti.

MUSTAFA SARIGÜL'DE STATTA

Pek çok ünlü ismin de stada geldiği kritik mücadele öncesi en dikkat çeken isimlerden biride Mustafa Sarıgül oldu.

MAÇIN SONUCUNU ELİYLE GÖSTERDİ

Fanatik Galatasaraylı olduğu bilinen CHP Erzincan Milletvekili Konyaspor taraftarlarını selamladığı sırada eliyle 0-0 yaparak maçın sonucunu açıkladı.

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KONYASPORLULAR DAKİKALARCA ALKIŞLADI

Sarıgül’ün bu hareketine hem Konyasporlu hem de Galatasaraylı taraftarlar yoğun alkış ve tezahürat ile karşılık verdi.

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