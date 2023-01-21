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Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürünü böyle yorumladı: Birbirine ölüm kusan ellerden, samimiyetle kavuşan ellere

Gazeteci Fatih Portakal, Sakarya’da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen bir vatandaşın “Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun.” sözleri hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 19:24
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Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürünü böyle yorumladı

Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürünü böyle yorumladı: Birbirine ölüm kusan ellerden, samimiyetle kavuşan ellere
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün babasını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın Sakarya’da yaşayan ailesini ziyaret ettiği sırada, yanına gelen bir yurttaş, “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adına. Lütfen dillendirir misiniz bu olayı. Güveniyoruz size zaten” dedi. Kılıçdaroğlu, “Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıca” karşılığını verdi.

“ZAMANIN RUHU”

Gazeteci Fatih Portakal konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Yaşanan olayı “Birbirine ölüm kusan ellerden, samimiyetle kavuşan ellere” olarak değerlendiren Portakal şu ifadelere yer verdi:

“Sakarya’da bir ülkücü geliyor CHP liderinin elini sıkıyor, “Sinan Ateş cinayetini unutturmayın”diyor. Buna, “zamanın ruhu”diyorum. Birbirine ölüm kusan ellerden, samimiyetle kavuşan ellere. Demek ki zor değilmiş. Umarım devamı güzelliklerle gelir.”

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın babası, eski Sakarya Milletvekili Nadir Latif İslam için Sakarya’ya giderek aileye taziye ziyaretinde bulundu.

“SİNAN ATEŞ OLAYININ ÜSTÜNE GİTTİĞİNİZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN”

Taziyeden ayrılırken Kılıçdaroğlu’nun yanı gelen bir yurttaş tokalaştı ve “Kemal Bey iyi akşamlar Sakaryalı bir ülkücü olarak çok teşekkür ediyorum Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun. Bütün arkadaşlar adına konuşuyorum burada” diye konuştu.

Daha sonra yurttaş ile Kılıçdaroğlu arasında şu diyalog yaşandı:

Kılıçdaroğlu: Eyvallah, gideceğiz..

Yurttaş: Camilerde mevlüt dahi okutturmuyorlar Sinan Ateş adına

Kılıçdaroğlu: Onu biliyorum haberim var

Yurttaş: Lütfen dillendirir misiniz bu olayı

Kılıçdaroğlu: Dillendiririz tabii, takipçisi olacağız bu olayın ayrıca

Yurttaş: Güveniyoruz size zaten.

 

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Toprak
21.01.2023 19:34
Saçmalamış. Kastettiği 80 öncesi ise o zamanlarda kısa donla geziyordu, o zamanı yaşayan kendisi değil abileriydi.  
 
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